Cina | Mattarella mette i paletti | Sia una strada a doppio senso

Cina - Xi Jinping al Quirinale da Mattarella Ft : “Visita è sfida a solidarietà europea” : Xi Jinping è arrivato al Quirinale dove è in programma l’incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Poi, insieme, riceveranno i rappresentanti del Business Forum, del Forum culturale e del Forum sulla cooperazione nei Paesi terzi. La macchina di Xi è stata scortata all’interno del palazzo del Quirinale dai corazzieri a cavallo. Xi, accompagnato dalla moglie, elegantissima in abito verde pistacchio, dopo una stretta di mano ...

Italia-Cina. Mattarella : «Un'amicizia su solide fondamenta» : Al centro dell'azione di politica economica del Governo cinese si trovano settori in cui l'Italia detiene esperienze di eccellenza, in termini di tecnologie e soluzioni avanzate. Dall'energia, alla ...

Italia-Cina - Mattarella : «Servono investimenti per le infrastrutture» : Arriva oggi in Italia, a Roma, il presidente cinese Xi Jinping, e in attesa dell'incontro con il presidente della Repubblica Mattarella è proprio il capo dello Stato a parlare, in un messaggio ...

Italia-Cina - Sergio Mattarella : "Investimenti nelle infrastrutture e tecnologie condivise - non per il predominio ma per la collaborazione" : Il connubio tra Italia e Cina deve portare "Investimenti nelle infrastrutture" e condivisione di "tecnologie, non per la competizione e il predominio, con cui ciascuno ne riceverebbe minor beneficio". Questi i punti focali dell'intervista di Sergio Mattarella ad alcuni media cinesi.Il presidente della Repubblica ha spiegato come "la partnership tra Italia e Cina è "costruita su fondamenta solide". Servono quindi "intese, idee, progetti, ...

Italia-Cina - Mattarella : sicurezza e equità su scambi commerciali : E sulle nuove tecnologie ha concluso:"Con l'auspicio che i nuovi strumenti, di straordinarie potenzialità, che scienza e tecnologia pongono a disposizione dell umanità, siano utilizzati e regolati ...

Cina - Mattarella : “Il partenariato porti a investimenti sostenibili e trasparenza. Via della Seta è anche via della conoscenza” : Un legame solido dal quale, è l’auspicio, “possano scaturire intese, idee, progetti”, “investimenti sostenibili”. Nel pieno del dibattito pubblico sulla Via della Seta e la firma del memorandum con la Cina, fa sentire la propria voce Sergio Mattarella. “Il partenariato tra Italia e Cina è costruito su fondamenta solide, ispirate da naturali convergenze tra due antichissime civiltà. Questo legame si arricchisce ...

Reciprocità e investimenti sostenibili. Mattarella detta la linea sulla Cina : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rilasciato un'intervista in occasione della visita in Italia del presidente cinese, Xi Jinping, ai giornalisti cinesi del Quotidiano del Popolo, CCTV, Radio Cina Internazionale, Quotidiano Guangming, Agenzia di Stampa Nuova Cina. Di seguito il test

Italia-Cina - Mattarella : la Via della Seta ha anche un valore culturale : “Le relazioni economiche e commerciali hanno un ruolo fondamentale nel quadro delle relazioni bilaterali tra Italia e Cina. Il consistente, e crescente, interscambio, le relazioni tra le nostre imprese, gli investimenti reciproci sono conferma della fiducia sulla quale poggiano i nostri rapporti“. Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un’intervista ai media cinesi alla vigilia della visita in Italia ...