(Di venerdì 22 marzo 2019) L'ex le ha lanciato la benzina addosso e le ha dato fuoco, urlandole "muori". Lei gli ha risposto "non muoio", aggiungendo che sarebbe andata dai suoi figli. E un istante dopo essere diventata una torcia umana, è corsa a 'spegnere' ilinfuocato nella primatrovata in strada. Fragilissima nel corpo, fortissima interiormente, Maria Antonietta Rositani, ha scelto di parlare.Ricoverata in terapia intensiva al Centro ustionati del Policlinico di Bari, la donna di 42 anni, madre di due figli,10 giorni fa'ex marito Ciro Russo, 42 anni,dagli arresti, sta combattendo strenuamente la sua battaglia per guarire, e ha cominciato a prendersi la sua 'rivincita': ha scelto di raccontare pubblicamente quel che ha vissuto, per incitare le donne vittime di violenza a non aver paura e denunciare....

