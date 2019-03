Bella | Confcommercio | | ' Tasse | impossibile tagliarle Serve spending review'

wallstreetitalia

(Di venerdì 22 marzo 2019) Per citare un vantaggio dell'Europa, i bassi tassi d'interesse, avremmo dovuto fare gli investimenti per aggiustare la nostra socio-economia. Non lo abbiamo fatto e ora ne paghiamo le conseguenze ". ...

Confcommercio : #forumconfcommercio Al via la due giorni del nostro Forum. Si parte alle 11 con la conferenza stampa di apertura e… - finanza_online : “L’euro compie vent’anni” è il titolo della presentazione dell’Ufficio Studi di @Confcommercio, presentato durante… - ConfcommercioRE : RT @Confcommercio: #ForumConfcommercio La dichiarazione di Mariano Bella, responsabile @USConfcommercio a margine della conferenza stampa h… -