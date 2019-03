Vent' anni dal primo giro del mondo in mongolfiera

DiVenta pallida e smette improvvisamente di respirare : Chloe muore a 4 anni per un infarto : La piccola Chloe si è sentita male mentre giocava in casa. Inutili i soccorsi. E' morta prima dell'arrivo in ospedale.Tragedia nel Regno Unito. Chloe Hardy, una bimba di 4 anni è morta improvvisamente nella sua casa per un attacco di cuore. Stava giocando con la sorella gemella e il fratello maggiore quando è Diventata pallida. I genitori l’hanno immediatamente trasportata in ospedale dove i sanitari hanno tentato invano di rianimarla. Per la ...

Angel - David Boreanaz annuncia : 'La serie potrebbe tornare in tv per il Ventesimo anniversario' : Si tratta di qualcosa di fantastico avere la fortuna di recitare in una serie come quella ed è da lì che è iniziata realmente la mia carriera nel mondo della recitazione ". David ha quindi aggiunto: "...

Venticinque anni dopo - due libri raccontano il caso Ilaria Alpi : 20 marzo 1994, il più crudele dei giorni. Venticinque anni fa Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, venivano assassinati a Mogadisco. Assassini che non hanno ancora un nome. Un'esecuzione i cui mandanti pescano ancora nel torbido. C'è chi vuole archiviare, dimenticare, relegare all'oblio una vicenda che non ha trovato, ancora, una verità giudiziaria. Forse non ci sarà mai. Chi sa non parla, chi poteva sapere è stato messo a tacere. Ma c'è chi non vuole ...

Sanchez-JuVentus - la rivincita bianconera tre anni dopo : i dettagli : SANCHEZ JUVENTUS- Come riportato da “Calciomercato.com“, articolo firmato Fabrizio Romano, Alexis Sanchez sarebbe pronto a dire addio al Manchester United a fine stagione. Maxi stipendio da circa 20 milioni di euro l’anno, l’ex Udinese, ora come ora, sarebbe solamente un peso per le casse dello United. Tre anni fa, come noto, l’attaccante cileno era stato […] More

Sara ed il Commissario Ricciardi - altri due personaggi di Maurizio De Giovanni diVentano serie tv : Le opere di Maurizio De Giovanni sempre più legate al mondo della televisione: d'altra parte, dopo il successo de I Bastardi di Pizzofalcone (di cui è in lavorazione la terza stagione), il piccolo schermo ha scoperto che le storie dello scrittore napoletano piacciono anche al pubblico televisivo.Così, durante un incontro nella redazione di Tv Sorrisi e Canzoni, De Giovanni ha rivelato che altri due personaggi da lui creati finiranno in ...

Senza Giovanni e Giacomo - Aldo diVenta leghista e immigrato : Aldo Baglio (CatAldo all'anagrafe, ma per tutti è Aldo e basta) è un leghista DOC. Non nella vita, ma nell'incipit di "Scappo da casa", felice frutto della sua evasione –solo pro tempore- dal sodalizio storico con Giovanni (Storti) e Giacomo (Poretti). Non c'è bisogno di riferimenti partitici: il repertorio di insulti e dileggi che il Michele del film riserva ai non-bianchi appartiene all'ordinario lessico del ...

Simona Ventura e Giovanni Terzi - la passione brucia : “La mia cura” : Simona Ventura e Giovanni Terzi, la passione brucia: “La mia cura”. La conduttrice di The Voice e il giornalista in paradiso Come stanno Simona Ventura e Giovanni Terzi? La conduttrice della nuova stagione di The Voice e il giornalista, dopo essere finiti al centro della cronaca rosa nelle scorse settimane per essere usciti ‘allo scoperto’, […] L'articolo Simona Ventura e Giovanni Terzi, la passione brucia: ...

Non si diVenta adulti fino ai 30 anni. Ecco perché : I diciottenni da oggi hanno una valida scusa per giustificare i loro comportamenti ancora immaturi. Secondo gli scienziati, l'uomo non diventa "adulto" a pieno titolo fino ai 30 anni. Scienziati specializzati nello studio del cervello e del sistema nervoso sostengono che l'età in cui si diventa adulti è diversa da persona a persona. In particolare ritengono che a 18 anni - età in cui per legge nella maggior parte dei Paesi si diventa 'grandi' - ...

Ilaria Alpi e Miran Hrovatin - tre giorni di eVenti a 25 anni dall’omicidio : “Verità e giustizia” : In occasione del 25esimo anniversario della morte di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin, uccisi a Mogadiscio nel 1994 mentre giravano un reportage, sono in programma le giornate del premio Morrione dedicate alla loro memoria: il primo degli eventi in calendario è la presentazione dei finalisti dell'ottava edizione del premio per il giornalismo investigativo.Continua a leggere

«Scappo a casa» - Aldo senza Giovanni e Giacomo nella sua prima avVentura in solitaria : Parrucchino biondo in testa, camicia sgargiante aperta, occhiali da sole e un bolide come automobile. Michele (Aldo Baglio) è pronto per uscire a conquistare uno stuolo di donne. Il protagonista della commedia Scappo a casa di Enrico Lando (I soliti idioti), nelle sale dal 21 marzo, è egoista, vanesio, "stronzetto" (si definisce), viziato e razzista. La sua equazione di vita è: donne e motori. Un giorno però dovrà fare i conti con se ...