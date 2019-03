Sette pugnalate | prima di bruciare il corpo ancora in vita Poi i fidanzati killer sono

huffingtonpost

(Di giovedì 21 marzo 2019) L'hanno colpita conviolentediil suoin. Questa è stata la tragica fine di Nicoletta Indelicato, di 25 anni, in un vigneto fangoso a Marsala, in provincia di Trapani. I suoi genitori, che l'avevano adottata dalla Romania, la cercavano da giorni. Come riporta Il Corriere della Sera, gli assassinistati arrestati ieri, mercoledì 21 marzo."Una ambigua amica di 29 anni, Margareta Buffa, anche lei adottata in Romania, e il suo fidanzato di 34 anni, Carmelo Bonetta, un mostro saltato fuori, come in un film di Dario Argento, dal portabagagli di un'auto per assestare i primi ferali colpi".Dopo solo due ore dal delitto a Castelvetrano, la coppia ha avuto la freddezza di ripulirsi dalle tracce del massacro per presentarsi all'Area 14, la discoteca dove amici e conoscenti li hanno visti eleganti e pronti al ...

