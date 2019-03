Sesso Kunyaza | cos' è e cosa promette

gqitalia

(Di giovedì 21 marzo 2019)sappiamo davvero dell’eiaculazione femminile? Perché a dirla così, sembra facile. E probabilmente, ognuno di voi risponderebbe quasi indispettito come se gli si stesse chiedendo “l’abc del”. Ma, attenzione uomini, c’è poco da essere così sicuri di voi stessi. L**’universo sessuale femminile è sfaccettato**, non è banale e scontato come qualcuno con troppa autostima può immaginare. Mai pensare di saperne troppo sul raggiungimento del piacere della vostra compagna, perché anche voi che “di donne ne sapete” potreste trovarvi davanti a situazioni imprevedibili.In Rwanda, l’Eau Sacrée o l’acqua sacra che “sgorga nel mondo attraverso l’orgasmo femminile” si chiama “” e ha un valore ancestrale e quasi mitico (sfatando, ...