Sebastian Frey shock | “ho rischiato di morire nei giorni scorsi | ecco cos’è accaduto”

(Di giovedì 21 marzo 2019)ha scritto ai suoi tifosi dopo una lunga assenza dai social dettata da un virus che sarebbe potuto essere letale, attraverso i suoi canali social, ha voluto scrivere a fans e tifosi, rendendoli partecipi del suo dramma. L’ex calciatore hadia causa di un virus, come scritto dallo stessosu Instagram: “Buongiorno a tutti. Come avrete notato mi sono assentato dai social da un po’… Avevo la febbre a 40 che non scendeva e così tre settimane fa sono stato ricoverato d’urgenza in ospedale. Mi hanno trovato un virus che piano piano mi ha completamente disabilitato e che avrebbe potuto portarmi via da tutti voi. La fortuna vuole che ho superato questa prova. Ora voglio tornare a camminare come ho sempre fatto e lavorare per poter tenere in braccio di nuovo la mia bambina. Ho sempre giocato per vincere e ora con ...

