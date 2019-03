Roma | al via interrogatorio di garanzia per Marcello De Vito

Conte : "Su Silvia Romano non siamo ancora riusciti a venirne a capo" : Il Premier oggi ha incontrato gli studenti dell'Università Luiss di Roma per una conversazione su "Europa e futuro". Tra gli argomenti toccati c'è stato anche il caso di Silvia Romano, la cooperante di 23 anni rapita in Kenya il 20 novembre scorso. Secondo alcune notizie i responsabili potrebbero essere legati ad Al Shabaab, un gruppo estremista islamico somalo. In questi mesi si sono susseguite diverse fughe di notizie, alcune delle quali ...

Giuseppe Conte : "Silvia Romano? Seguiamo il caso - ma non siamo ancora riusciti a venirne a capo" : "Il caso di Silvia Romano lo stiamo seguendo dal giorno in cui è stata rapita, attraverso canali di discrezione ovviamente. Più che i canali diplomatici è la nostra intelligence che ci sta lavorando. Nel riserbo che devo mantenere c'è stato un attimo in cui sono stato confidente che avessimo un risultato buono a portata di mano. Purtroppo, però, sono gruppi che sono stati individuati ma non siamo ancora ...

Roma Euro 2020 - Totti e Vialli ambasciatori della FIGC - Sky TG24 - : Nella capitale si giocheranno la partita inaugurale e un match dei quarti di finale della prima edizione itinerante del torneo continentale. La rassegna si disputerà in città di 12 Paesi

Conte 'Sul rapimento di Silvia Romano non siamo ancora riusciti a venirne a capo' : [...] La nostra politica internazionale - ha aggiunto - è che la collocazione euroatlantica non si discute' e non viene messa in discussione 'se si sottoscrive un memorandum', ma 'non vedo perchè non ...

'Individuati i rapitori di Silvia Romano ma ancora non ne veniamo a capo' - Conte - : Roma, 20 mar., askanews, - I rapitori di Silvia Romano in Kenya 'sono gruppi che abbiamo individuato, ne conosciamo la collocazione territoriale, ma non siamo ancora venuti a capo e non abbiamo quel ...

Euro 2020 Roma - Totti e Vialli nominati ambasciatori : Euro 2020 Roma – Due leggende azzurre saranno gli ambasciatori di Roma Euro 2020. Si tratta di Francesco Totti e Gianluca Vialli, scelti rispettivamente dalla Figc come ambasciatore di Roma Euro 2020 e dei Volontari di Roma. Euro 2020 Roma, Totti e Vialli ambasciatori L’annuncio è stato dato a Coverciano in occasione della presentazione del […] L'articolo Euro 2020 Roma, Totti e Vialli nominati ambasciatori proviene da Serie A ...

Euro 2020 a Roma - Totti e Vialli saranno ambasciatori degli azzurri : Euro 2020 Totti Vialli ambasciatori. Sabato la Nazionale di Roberto Mancini scende in campo a Udine dove affronterà la Finlandia nella prima di due gare per la qualificazione a Euro 2020. L’obiettivo è fondamentale per gli azzurri, che già non hanno potuto essere presenti a Russia 2018. Il torneo sarà organizzato per la prima volta […] L'articolo Euro 2020 a Roma, Totti e Vialli saranno ambasciatori degli azzurri è stato realizzato ...

Totti e Viali ambasciatori di Roma Euro 2020 : ... volto a rendere l'attività di volontariato un fattore di integrazione e inclusione per tutti coloro che desiderano avvicinarsi, spinti da passione o curiosità, al mondo del calcio. L'obiettivo ...

Euro 2020 a Roma - la Figc annuncia Totti e Vialli come ambasciatori : "Due campioni, due bandiere, due fuoriclasse, due esempi... da adesso anche due ambasciatori". Con queste parole su Twitter e una foto che li ritrae con la maglia della Nazionale , la Figc ha ...

Roma Euro 2020 - la Figc nomina come ambasciatori Francesco Totti e Gianluca Vialli : Totti e Vialli sono stati selezionati dalla Figc rispettivamente come ambasciatore di Roma Euro 2020 e dei Volontari di Roma Due leggende azzurre saranno gli ambasciatori di Roma Euro 2020. Si tratta di Francesco Totti e Gianluca Vialli, scelti rispettivamente dalla Figc come ambasciatore di Roma Euro 2020 e dei Volontari di Roma. Carlo Cozzoli/LaPresse L’annuncio è stato dato a Coverciano in occasione della presentazione del ...

Euro 2020 - Totti e Vialli saranno ambasciatori di Roma : Roma - In ottemperanza alle richieste Uefa per i prossimi Europei , la Figc ha fatto sapere che ha nominato quest'oggi due ambasciatori per la città di Roma che ospiterà le partite per l' Italia nel ...

Roma : da 4 a 7 aprile via a 25esima edizione Romics : Roma – Giunge alla 25esima edizione Romics, il grande appuntamento internazionale dedicato al fumetto, all’animazione, ai games, al cinema e all’entertainment che arriva puntuale due volte all’anno nella Capitale e con una media di oltre 400mila visitatori. L’evento si terra’ dal 4 al 7 aprile alla Fiera di Roma, con un’edizione dedicato a fantascienza, fantasy e supereroi. Tante le novita’ nel ...

Roma : Zaniolo ed El Shaarawy - via all'operazione doppio rinnovo : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport I 15 acquisti che nessuno ricorda della Roma americana

Roma - viaggio tra i disagi della metropolitana - : Poco meno di 60 Km di binari, tre linee e 310 milioni di passeggeri annui, nonostante questo la metropolitana della Capitale è motivo di disagio per residenti e turisti