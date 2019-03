calcioweb.eu

(Di giovedì 21 marzo 2019) Si stanno giocando questa sera le prime gare di qualificazione ad Euro 2020 (clicca qui per il live delle partite). Dopo le due sfide del pomeriggio, ben otto match hanno avuto inizio alle 20:45. Tra le big, in campo Olanda, Croazia, Belgio,. Quest'ultima è passata in vantaggio. Il marcatore?Manco a dirlo, l'attaccante del Milan è andato a. Ci ha ormai abituato bene in Serie A, tra Genoa prima e rossoneri ora. E,se nel derby di domenica sera non ha fatto centro, sta mantenendo una media gol impressionante. Nel frattempo, se lo godela sua nazionale, passata in vantaggio in Austria.

C19official : Vero... Piatek, così come Sheva, segna sempre nei derby - CalcioWeb : #Piatek ha sempre fame di gol: a segno anche con la #Polonia - ChristianFalci1 : @PBPcalcio @auro_milan Quando parla di calcio Auro ha sempre ragione..possibile che debba sacrificarlo con compito… -