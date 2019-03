huffingtonpost

(Di giovedì 21 marzo 2019)Sy, il 47enne di origine senegalese che a San Donato Milanese ha sequestrato un bus con a bordo 51 studenti di una scuola media nel cremonese e ha incendiato poi il veicolo, spiega a chi lo ha incontrato inle ragioni del suo gesto. "L'hoper dare un segnale all'Africa, perché glirestino in Africa e così non ci siano morti in mare" ha detto, secondo quanto riporta l'Ansa. Si definisce un "pansta" e ha spiegato di sperare anche nella vittoria delle destre in Europa "così non farannogli".Ha sparso benzina sul pullman per evitare che i carabinieri potessero sparare. "Sono un genitore - ha detto - nonfare male ai bambini", voleva però "andare a Linate per prendere un aereo e tornare in Africa ei bambini come scudo".Stando a quanto riportato dall'ANSA l'uomo racconta la sua filosofia ...

pasettodaniele : RT @HuffPostItalia: Ouesseynou Sy dal carcere: 'L'ho fatto per non far venire gli africani, volevo usare i bambini come scudo' https://t.co… - HuffPostItalia : Ouesseynou Sy dal carcere: 'L'ho fatto per non far venire gli africani, volevo usare i bambini come scudo' -