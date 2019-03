Milan e Napoli entrano a far parte dell' ECA | Plasmiamo il futuro del calcio

Giornata Mondiale della Poesia : tutti gli eventi e le iniziative a Milano - Roma e Napoli : Ogni 21 marzo, primo giorno di Primavera, si celebra la Giornata Mondiale della Poesia. L’iniziativa, indetta dall'UNESCO, coinvolgerà numerosissimi luoghi di cultura in tutta Italia con letture, concerti e convegni. Tutto per ribadire il profondo valore culturale ed interculturale della parola poetica.Continua a leggere

Multa Corsia Preferenziale : importo - ricorso e punti patente a Roma - Milano - Bologna - Napoli e Genova : In questo articolo vedremo quali sono le situazioni in cui si rischia di prendere una Multa per transito in Corsia Preferenziale nelle maggiori città italiane (Roma, Milano, Bologna, Napoli e Genova) e in quali frangenti è possibile contestare la sanzione e fare ricorso. Vedremo anche brevemente a quanto ammontano i punti della patente che questo tipo di sanzione può far perdere all’automobilista e come fare per recuperare i punti della ...

Napoli - Ancelotti : 'La sfida con l'Arsenal uno stimolo continuo. Derby? C'è mio fratello in panchina nel Milan...' : Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria per 4-2 contro l'Udinese: 'E' normale che ad un attaccante il gol manchi ma le prestazioni di Mertens sono state di ottimo livello. Questo sogna un allenatore: un attaccante che ...

Milan - altro che Ringhio Gattuso... Solo il Napoli più "gentile" dei rossoneri : I dati sono due. Uno interpretabile, l'altro decisamente meno. Ma, ad ogni modo, si tratta in entrambi i casi di informazioni che stupiranno parecchie persone. La prima riguarda il numero di falli ...

Da Milano a Roma - da Torino a Napoli : migliaia di studenti in piazza per la battaglia per il clima : Da Milano a Taranto, da Roma a Napoli, da Venezia a Torino. migliaia di giovani hanno invaso le strade italiane aderendo al 'Global Strike for future'. Una protesta di massa che tocca tutti i continenti e coinvolge centinaia di migliaia di ragazzi, con un'unica richiesta: interventi concreti, subito, per bloccare il riscaldamento globale e garantire un futuro alle donne e agli uomini di domani.Venezia. Venezia è stata invasa stamane dagli ...

Concerti Zucchero 2019-2020 : le date del ritorno a Roma - Milano - Napoli e Torino : È senza dubbio uno dei cantautori più amati in Italia: irriverente, divertente e sempre al passo con le novità e la società che cambia, Zucchero è uno dei pilastri della musica del nostro Paese. Il cantante, al secolo Adelmo Fornaciari, ormai da decenni è abituato a riempire palazzetti e stadi. Dai primi Concerti, realizzati per il primo grande tour del 1986, ne è passato di tempo: la fama non ha tardato ad arrivare e oggi nei suoi tour tocca le ...

Scaletta Vasco Rossi 2019 : quali canzoni ci saranno a Roma - Milano - Napoli e Torino per il Vasco Non Stop Live : Nei pRossimi paragrafi vedremo quali saranno le date e le tappe del Tour di Vasco Rossi 2019, ci faremo un’idea della Scaletta del Vasco Non Stop Live 2019 e riporteremo le indiscrezioni basandoci sulle scalette dei precedenti concerti quali Roma, Milano, Napoli, Torino. Ritorna a grande richiesta il mito indiscusso del rock italiano: Vasco Rossi. Dopo il successo del Modena Park nel 2017, anche detto la ‘tempesta perfetta’, che ha coinvolto ...

Insigne salva il Napoli - Sassuolo riagguantato nel finale : Milan e Inter adesso spaventano gli azzurri : La formazione di Ancelotti evita la sconfitta solo nel finale grazie al gol di Insigne, che pareggia i conti dopo il vantaggio neroverde di Berardi Il Napoli non sa più vincere, solo un successo per gli azzurri nelle ultime cinque partite di Serie A. Un ruolino di marcia davvero deficitario per gli azzurri che, con il pari di Sassuolo, scendono a meno diciotto dalla Juventus e a più sei dal Milan, mai così minaccioso da inizio ...

Il Napoli pareggia in casa del Sassuolo : il Milan si avvicina a -6 : Il Milan di Gattuso è in corsa ora per il secondo posto in campionato. Ad inizio stagione sarebbe stato solo

8 marzo - da Milano a Napoli : sciopero femminista di Non una di meno. Dipendente Atm aggredita da un uomo : Per il terzo anno di seguito Non una di meno ha organizzato, in occasione dell’8 marzo, uno sciopero femminista transnazionale in tutte le piazze d’Italia. La manifestazione, che l’anno scorso ha coinvolto circa settanta città italiane e più di settanta paesi nel mondo, ha come obiettivo quello di parlare innanzitutto della violenza di genere: “Femminicidi. Stupri”, si legge nell’appello che ha accompagnato ...

Sciopero generale 8 marzo : disagi nei trasporti a Milano - Roma e Napoli. FOTO : Sciopero generale 8 marzo: disagi nei trasporti a Milano, Roma e Napoli. FOTO Giornata di agitazione in tutta Italia per la protesta indetta in concomitanza con la Festa della donna . Nel capoluogo lombardo chiuse le metro M2 e M5, diversi rallentamenti nella Capitale e a Napoli molti mezzi fermi. GLI AGGIORNAMENTI ...

Rifiuti - per pulire le strade Napoli spende quanto Milano : Abbiamo dato uno sguardo al nuovo contatto rinnovato a inizio d'anno fra il Comune di Napoli e l'Asìa, abbiamo appurato che l'accordo prevede versamenti da 188.455.471 euro...

Riki ospite dei CNCO a Milano e Napoli - ultimi biglietti in prevendita per i 2 concerti in Italia : Riki ospite dei CNCO: il cantante di Amici di Maria De Filippi calcherà il palco questa settimana, ospite degli amici e colleghi CNCO. Il gruppo sarà in concerto in Italia per due appuntamenti in programma rispettivamente il 7 marzo al Fabrique di Milano e il 9 marzo al Palapartenope di Napoli. I biglietti per entrambe le date sono ancora disponibili. Per la data di Napoli è necessario recarsi presso i punti vendita fisici TicketOne dislocati ...

Sconcerti : “Il Napoli non ha approfittato dell’assenza di Milan e Inter per dieci anni” : Sul Corriere della Sera Mario Sconcerti scrive sul Corriere della Sera la consueta analisi del lunedì mattina. Analisi giustamente improntata alla razionalità. “Resta un dato di fatto – scrive Sconcerti -: il Napoli ha perso tutti e due gli scontri diretti e stavolta ha perso anche contro una Juve magra”. “Entrambe invecchiate” Sconcerti scrive che non e` stata una grande partita: “Mi sono sembrate invecchiate entrambe, un po’ sfasate ...