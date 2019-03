Meteo | forte vento e mareggiate | attivata protezione Civile a Ragusa

Previsioni Meteo - attenzione all’estremo Sud : dopo l’Equinozio di Primavera arriva forte maltempo in Sicilia. Caldo e siccità invece al Nord : 1/4 ...

Allerta Meteo Toscana : criticità gialla per vento forte su Firenze - Prato e Pistoia : In Toscana è stata diramata l’Allerta Meteo per vento forte: è stato prolungato il codice giallo fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 20 marzo, sull’area metropolitana di Firenze, Prato e Pistoia, Valdarno, Valdera e Mugello. Lo stato di vigilanza è stato deciso a seguito del bollettino emesso dal centro funzionale regionale. La Protezione civile raccomanda come sempre di tenersi aggiornati sull’evoluzione delle condizioni ...

Meteo Piemonte : torna il vento forte - raffiche a 90 kmh in Valle di Susa : Dopo un giorno di calma, il vento è tornato impetuoso in Piemonte dal primo pomeriggio: raffiche vicine ai 90 km/h a Susa (Torino), 102 km/h sulla Gran Vaudala, al confine con la Valle d’Aosta, 93 km/h sul Monte Fraiteve, sopra Sestriere. Il foenh si è spinto fino in pianura: alla periferia di Torino la stazione Meteo di Arpa ha registrato raffiche a 62 km/h. Le condizioni Meteo resteranno all’insegna del vento fino a venerdì, con ...

Meteo Puglia : dalla mitezza al pieno inverno. Temporali - vento forte e temperature in picchiata stasera : L'anticipo di primavera che ha avvolto la Puglia da inizio marzo ha ormai i minuti contati : l'aria mite sarà improvvisamente scalzata nelle prossime ore da una poderosa ondata di freddo di origine...

Allerta Meteo Veneto : stato di attenzione per vento forte : In riferimento alla situazione Meteorologica attesa sul territorio Veneto, come da avviso emesso oggi alle ore 13, il Centro Funzionale Decentrato, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema Regionale di Protezione Civile, dichiara per forte vento, su tutta la regione, la fase operativa di attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme o allarme a seconda ...

Allerta Meteo Firenze : domani criticità “gialla” per vento forte : Allerta gialla per rischio “vento forte” domani a Firenze: l’avviso è valido dalle ore 13 fino alla mezzanotte di martedì 12 marzo. L’Allerta è stata stabilita dal nuovo Bollettino di valutazione delle criticità del Centro funzionale regionale e riguarda, oltre alla città di Firenze, i territori di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e ...

Previsioni Meteo : forte Anticiclone delle Azzorre sul Mediterraneo nella settimana della Festa della Donna - freddo e cicloni sull’Europa settentrionale e occidentale [MAPPE] : 1/20 ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : domani criticità per vento forte : “Durante la giornata di lunedì 4 marzo è previsto un generale aumento della ventilazione con venti prevalentemente sudoccidentali.Nel corso del pomeriggio-sera i venti diverranno forti con intensità comprese tra 62 e 74 Km/h (Beaufort 8) su tutti i crinali appenninici con probabili raffiche di intensità superiore. Sulle restanti zone montane e fascia collinare sono previsti venti di intensità prossima alla soglia di Allertamento, compresi ...

Forte vento a Scicli - è allerta Meteo : evitate spostamenti : Forte vento, è allerta a Scicli. Uscire di casa solo se è necessario. Il sindaco Enzo Giannone attiva il presidio di Protezione Civile per oggi

Allerta Meteo Sicilia : forte vento a Siracusa - “evitate gli spostamenti” : Venti forti e di burrasca e possibili mareggiate. Il Servizio di Protezione Civile ha informato i Siracusani sulle cattive condizioni Meteo invitando ad evitare gli spostamenti. Vigili del fuoco in azione tutta la notte per tetti scoperchiati, alberi abbattuti, tabelloni pubblicitari caduti per terra ed anche sulle auto in sosta e spazzatura sparsa per le strade. Decine gli interventi nel capoluogo ed in tutta la provincia. Pali dell’Enel ...

Meteo Napoli - domani ancora vento forte. Il sindaco : "Non uscite di casa" : Napoli nella burrasca. L' ondata di maltempo che si è abbattuta oggi sul centro e sud Italia ha colpito anche il capoluogo campano con raffiche di vento che hanno provocato danni un po' ovunque. E non ...

Allerta Meteo Lazio : forte vento ancora per 36 ore : Il Dipartimento della protezione civile ha emesso un avviso di condizioni Meteo avverse, ad estensione dell’avviso di ieri, con indicazione che dalla tarda mattinata di domani e per le successive 24-36 ore si prevede il persistere sul Lazio di venti forti o di burrasca nord-orientali, con raffiche fino a burrasca forte. Il Centro funzionale regionale ha pertanto inoltrato “un bollettino con attenzione per vento su tutte le zone di ...

Allerta Meteo Sardegna : criticità per vento forte e mareggiate : La Protezione Civile della Sardegna ha emesso un’Allerta Meteo per vento forte e mareggiate. Fino alle 18 di domenica 24 febbraio, si prevede vento forte da Nord-Est, con raffiche che potranno raggiungere intensità di burrasca su tutta la Sardegna, specie sulle coste orientali, settentrionali e sulle Bocche di Bonifacio. I mari saranno mossi con mareggiate, in particolare nella giornata di sabato (23 febbraio). L'articolo Allerta Meteo ...

Gelo - neve e forte vento è allerta Meteo al Centro-Sud. Madre e figlio feriti a Napoli per albero caduto su un auto : IL Gelo SIBERIANO SI ABBATTE SULL'ITALIA / meteo Cronaca Il Gelo siberiano è arrivato, ma da lunedì passerà: le previsioni meteo per la prossima settimana Puglia: a Bari mercantile turco arenato, ...