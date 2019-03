Insulti social a Diaco da comunità Lgbt

Varazze - #DignitàTour e programma elettorale - Battelli - M5S - "spegne" gli Insulti sui social : "Non li abbiamo cancellati ma mi sono fatto un'... : ... non ho mai fatto parte di nessun partito e farò tutto quello che deve fare un buon amministratore, gestire la macchina comunale senza pensare più di tanto alla politica' continua Lanfranco. Non ...

Fedriga ha la varicella - Insulti sui social. Lui : 'Sono pro-vax' - : La polemica è esplosa dopo che il virologo Burioni, condividendo la notizia del ricovero del governatore del Friuli, ha invitato tutti a vaccinarsi. Nelle ore successive tantissimi i tweet con insulti ...

Fedriga ha la varicella - Insulti sui social. Lui : "Sono pro-vax" : Fedriga ha la varicella, insulti sui social. Lui: "Sono pro-vax" La polemica è esplosa dopo che il virologo Burioni, condividendo la notizia del ricovero del governatore del Friuli, ha invitato tutti a vaccinarsi. Nelle ore successive tantissimi i tweet con insulti al presidente di Regione, che chiarisce: “Non sono ...

La Regina cerca un «cacciatore di troll» per difendere Kate e Meghan dagli Insulti social : IroniaNon alimentare le discussioniRegola del 30%Nascondere i commentiBloccare specifiche paroleModerare la discussioneNon saranno grandi amiche, anzi a detta del gossip non si sopportano proprio, ma Meghan Markle e Kate Middleton hanno nemici in comune: gli haters. Le due duchesse infatti sono tra i bersagli preferiti dei «leoni da tastiera» pronti a sparare a zero contro persone comuni, celebrity e teste coronate. Ma la Regina Elisabetta, che ...

Jessica Immobile incinta fa ginnastica - Insulti sui social. Lei replica : «Così siamo solidali tra donne?» : ?Come si può augurare una buona Festa della donna se noi in primis non siamo unite e solidali??. Non ha torto Jessica Melena a giudicare dalle critiche che le hanno mosso. La...

Lodo Guenzi : “La protagonista di Niente di speciale è etiope”. Il leader de Lo Stato Sociale travolto dagli Insulti razzisti : “Mi sono ritrovato con della me**a sotto al post” : Un’immagine bianca con impressa sopra la scritta: “Potrà capitarti di bere, ma non annegherai” pubblicata su Instagram. È iniziata così la querelle social che vede protagonista Lodovico “Lodo” Guenzi, il cantante de Lo Stato Sociale dall’anno scorso giudice di X Factor al posto di Asia Argento, travolto dagli insulti razzisti dopo che in questo suo post ha rivelato ai fan che “Niente di speciale“, uno dei ...

Insulti - minacce - l’odio social che mi ha investito dopo aver scritto della seconda squadra del Napoli : Quale meccanismo perverso scatta? Diverse volte, durante il mio percorso professionale, mi sono chiesto quale meccanismo perverso scattasse nella testa delle persone quando attaccano ferocemente (ad esempio verbalmente all’uscita dello stadio, o con i post al veleno sui social network) i calciatori o più in generale i protagonisti del mondo del calcio (presidenti, allenatori ecc.). L’investimento economico effettuato ad inizio stagione – ...

Fiorentina-Inter - Insulti choc sui social dopo il rigore : 'Dovete fare la fine di Astori' : Il rigore dubbio - se non inesistente - dato alla Fiorentina all'ultimissimo minuto, dopo oltre 9' di recupero, della partita con l'Inter, costato ai nerazzurri due punti e la rabbia in tv di ...

Fiorentina-Inter : sui Social Insulti al veleno per Davide Astori dopo la partita : Lo sport è divertimento e passione, e ci sta la rabbia, la frase lanciata in un momento d'ira contro qualcuno. E si capisce se magari può scappare una frase cattiva dopo che la tua squadra subisce la rete del pareggio quando si è ormai oltre il decimo minuto di recupero. Ma quello che è accaduto ieri dopo la gara di Serie A Fiorentina-Inter è davvero qualcosa di gravissimo, visto che non sono mancati insulti e frasi ingiuriose rivolte alla ...

Atletico Madrid-Juventus - coda al veleno : Insulti pesantissimi a Simeone sui social - ma la Spagna si scaglia contro Cristiano Ronaldo : Piu’ che il -11% in Borsa, l’immagine della Juventus sconfitta dall’Atletico Madrid e’ quella di Cristiano Ronaldo. Il campione acquistato a colpi di milioni di euro per vincere la Champions, 22 gol ai colchoneros con la maglia del Real – esce a mani vuote dal Wanda Metropolitano. “E’ stata una serata difficile”, ammette il portoghese, fischiatissimo dai tifosi avversari, e con una serie di ...

Inter - Icardi compie 26 anni : tifosi divisi sui social. Auguri e Insulti per l'ex capitano : Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, però, Icardi non ha intenzione di arretrare di un centimetro e rivorrebbe la fascia di capitano per tornare a giocare. Inoltre, pare che Maurito non ...

Sanremo - vince Mahmood ma piovono Insulti razzisti sui social : 'Vomitevole' : Ieri, sabato 9 febbraio, si è conclusa la sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo, a trionfare su tutti gli altri è stato il giovane Mahmood. Il ragazzo, reduce dalla vittoria a Sanremo Giovani, è riuscito ad aggiudicarsi anche questo altro importantissimo premio. Con un inaspettato colpo di scena, infatti, il cantante ha sorpassato Ultimo e Il Volo aggiudicandosi il primo posto. Ad ogni modo, sul web non sono mancate le critiche. ...

Sanremo 2019 - Claudio Baglioni e Virginia Raffaele gag penosa : Insulti e sfottò sui social : Uno dei momenti più imbarazzanti della storia del Festival di Sanremo, il siparietto in cui Claudio Baglioni suona la chitarra mentre al suo fianco Virginia Raffaele fa finta di suonare e che le si rompa una corda. Una roba che fa pensare che gli autori credano (forse giustamente) che davanti allo s

Rivolta social contro i due che hanno sparato a Bortuzzo : Insulti e minacce su facebook : ROMA 'Fate un grandissimo favore all'umanità, al mondo e all'Italia. Suicidatevi '. Mentre la giustizia dei Tribunali si mette in moto per giudicare Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, i due rei confessi dell'agguato all'Axa a colpi di pistola che ...