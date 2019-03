Evasione auto lusso,arresti e sequestri

Maxi-operazione della guardia di finanza di pordenone e della polizia stradale di Udine, che hanno scoperto un'milionaria e immatricolazioni fraudolente nel commercio on-line didi. 835 le persone truffate in 18 regioni. Eseguitie ingentidi immobili e valori in tutto il Paese. Decine le persone indagate. I dettagli dell'inchiesta verranno resi noti in una conferenza stampa, stamane presso il comando della guardia di finanza.(Di giovedì 21 marzo 2019)

