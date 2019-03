Bulldozer Xiaomi Mi 9 | numeri stratosferici in meno di 2 mesi

optimaitalia

(Di giovedì 21 marzo 2019)Un successo strabiliante quello fatto registrare dalloMi 9, il nuovo top di gamma del marchio cinese, che, entro la fine di marzo 2019, dovrebbe raggiungere quota 1.5 milioni di unità spedite. Le previsioni sono frutto di uno studio condotto dalla compagnia, pertanto dubitiamo siano soggette chissà a quale margine di errore. Pensate che il lancio del prodotto è avvenuto lo scorso 20 febbraio: indi un mese e mezzo non è da tutti riuscire a far segnalaresimili (sempre che le previsioni vengano rispettate, come in effetti sembrerebbe per i motivi che vi abbiamo sopra spiegato). Ci pare giusto precisare che i calcoli tengono conto di tutta la famigliaMi 9, compresi i modelli Explorer Edition (con lato posteriore trasparente) e SE (modello depotenziato rispetto a quello classico).Un altro dato è lampante, e restituisce una chiara idea sulla bontà della ...

OptiMagazine : Bulldozer #XiaomiMi9: numeri stratosferici in meno di 2 mesi -