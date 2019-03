Amazon | nuovo Kindle ' base' con schermo retroilluminato

Arriva il nuovo Kindle : cosa c’è da sapere sulla novità in casa Amazon : Da oggi è possibile acquistare in preordine il nuovo Kindle, il primo della gamma con luce frontale e con un costo inferiore a 100€. Amazon propone un nuovo modello entry level dell'e-reader più usato al mondo, dotato di funzionalità aggiuntive e un design nuovo ed ergonomico. Ecco cosa c'è da sapere sul nuovo Arrivato in casa Amazon e come averlo.Continua a leggere

Amazon presenta il nuovo Kindle - ora con schermo illuminato a 79 euro : Arriva da Amazon la nuova versione del famoso lettore di ebook con un design rinnovato e luce frontale regolabile

Huawei P30 Pro : Amazon svela per errore il nuovo device : Amazon ha per errore inserito all’interno del suo catalogo il nuovissimo Top di gamma Huawei P30 Pro e ha rivelato in anteprima tutto ciò che c’è da sapere. A nulla è servitoq l’immediata rimozione della pagina, e quindi prezzo, scheda tecnica e data di lancio sono stati rivelati all’intero pubblico. Data di uscita del Huawei P30 Pro Inizialmente si pensava che la data di lancio potesse essere intorno alla ...

Amazon Fire TV Stick - Cube e 4K ricevono un nuovo aggiornamento software : Amazon Fire TV Stick di terza generazione, Fire TV Cube e Fire TV Stick 4K stanno ricevendo un nuovo aggiornamento software che porta il sistema alla versione 6.2.6.0. Ecco il changelog completo che elenca le novità. L'articolo Amazon Fire TV Stick, Cube e 4K ricevono un nuovo aggiornamento software proviene da TuttoAndroid.

Nuovo business per Amazon : ora punta ai supermercati - il primo in arrivo negli Usa - InvestireOggi.it : Amazon ne ha pensata un'altra delle sue. Dopo i supermercati senza casse e l'idea di vendere mobili per fare concorrenza, in un certo senso, ad Ikea, il colosso americano ha l'intenzione di aprire dei ...

Un nuovo e misterioso gioco Bethesda compare su Amazon - di cosa si tratta? : Stando alle ultime indiscrezioni, Bethesda potrebbe lanciare un nuovo gioco sul mercato. Su Amazon USA infatti è stato individuato un misterioso titolo Bethesda disponibile al preorder al prezzo pieno di 59 dollari. Le piattaforme indicate sono PS4, Xbox One e PC, mentre la data di lancio indicata è il 31 decembre 2019.Come riporta Pushsquare, l'annuncio su Amazon ha tutte le sembianze di essere un placeholder, ma sta comunque ad indicare che lo ...

Amazon Show - il 'nuovo' arrivato in casa Echo : Ha uno schermo di 10' e parla con noi: la voce, in realtà, è quella di Alexa, l'assistente vocale di Amazon. E' l'ultimo in ordine di tempo ad essere arrivato sugli scaffali: da oggi in vendita a 230 euro. La sua vocazione? Permettere di fare videochiamate e consultare il web ...

Amazon lancia il nuovo Echo Show : Alexa ora è anche video : Ormai è cosa nota: in cima alla classifica dei dispositivi tech più venduti del 2018 ci sono gli assistenti vocali. Una piccola rivoluzione per le case degli italiani che è stata guidata da Alexa, l'...

Un nuovo revival di Gilmore Girls – Una Mamma Per Amica è possibile grazie ad Amazon? : L'operazione portata a compimento da Netflix nell'autunno del 2016 ha avuto pro e contro, ma certamente è stato uno degli eventi più attesi dagli appassionati di serie tv degli anni Duemila. Ora l'idea di un revival di Gilmore Girls - Una Mamma Per Amica stuzzica un altro colosso dello streaming, Amazon. Anche se non c'è alcun progetto sul piatto, né l'intenzione di implementarne uno, potrebbero esserci le condizioni in futuro per pensare ad ...

Amazon rinuncia a costruire nuovo quartier generale a New York : Dopo la crescente opposizione di politici e abitanti, Amazon ha annunciato che non costruirà un nuovo quartier generale a New York. Già la settimana scorsa il Washington Post - di proprietà del fondatore di Amazon, Jeff Bezos - aveva scritto che i top manager della società di e-commerce stavano prendendo in considerazione l'ipotesi di abbandonare il progetto. E così è stato. Il quartier generale doveva nascere a Long Island City, nel Queens, ...

"Etichette alimentari fuorilegge" : Amazon di nuovo denunciata ad Antitrust : Amazon è stata di nuovo segnalata ad Antitrust e all'Icqrf, l'Ispettorato del ministero per le Politiche agricole, per presunte violazioni di norme europee sull'etichettatura degli alimenti. La ...

C’è un nuovo ostacolo per i grandi uffici di Amazon a New York : Una commissione locale che potrebbe bloccare il discusso progetto ora ha un capo dichiaratamente contrario

Tesla ha aperto un nuovo store su Amazon : Tesla ha aperto il suo store ufficiale su Amazon. Sull’e-commerce più importante del globo da qualche ora è possibile acquistare modellini in scala 1:18 delle vetture elettriche ideate dall’imprenditore di origine sudafricana Elon Musk, felpe e tazze con il logo Tesla, cover per iPhone 8 e iPhone X e snapback con il nome dell’azienda ricamato in fronte in versione nera o grigia. E non saranno gli unici prodotti che Tesla ...

Amazon - nuovo record per gli utili. Ma deludono le aspettative sui prossimi mesi : MILANO - Ancora record per Amazon. Il colosso dell'e-commerce ha messo a segno un altro massimo per gli utili nel quarto trimestre 2018. Nei tre mesi chiusi il 31 dicembre scorso, l'azienda di Jeff ...