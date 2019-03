Una partita sulla pelle dei migranti

Juventus-Ajax - Ravanelli : 'Che ricordi la finale del '96 - sarà Una partita spettacolare' : ... "Quando c'è stato il sorteggio ed è venuto fuori l'Ajax, è stata una sensazione forte perché mi sono venuti in mente tanti ricordi del 1996 " ha dichiarato a Sky Sport - sarà una sfida bellissima e ...

NBA – 11 giocatori in stagione da almeno 50 punti in Una sola partita : Antetokounmpo straccia il record passato : Grazie ai 52 punti fatti registrare ieri notte da Giannis Antetokounmpo, sono diventati 11 i giocatori in stagione con prestazioni da 50 o più punti: uno in più della passata stagione Prestazione stratosferica quella fatta registrare nella notte da Giannis Antetokounmpo. Il cestista greco ha fatto registrare 52 punti, 7 assist e 16 rimbalzi, contribuendo a battere un record particolare. Con Antetokounmpo infatti, sono diventati 11 i ...

Auguri Trap - monumento del calcio italiano : 'Una sola partita vorrei rigiocare - quella contro la Corea' : Giovanni Trapattoni compie oggi 80 anni. In oltre 50 anni di carriera, dal centrocampo del Milan di Rocco alla panchina, ha vinto praticamente tutto. Unico rammarico l'esperienza nella nazionale nel ...

Ancelotti : «Per la Roma recupereremo i giocatori acciaccati e faremo Una bella partita» : Queste le parole di Carlo Ancelotti, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia: «Quando hai giocato il giovedì sera, non è facile affrontare un partita. Non per le emergenze in difesa, ma per le energie mentali. Siamo stati un po’ disordinati. Poi ci siamo rimessi in sesto, la seconda parte è stata fatta meglio. Younes è un giocatore di qualità, nello stretto è molto abile, sa giocare a calcio, dovrà ritrovare continuità, ma si ...

Allegri : “Ronaldo non è convocato - domani sarà Una partita difficile” : Si è da poco conclusa la conferenza di Allegri in vista del match di domani alle 12,30 contro il Genoa a Marassi. Il tecnico presenta così il match: “domani sarà una partita difficile, il Genoa in casa è un avversario tosto e dobbiamo fare la partita giusta. All’andata contro di loro abbiamo lasciato dei punti“.”In questo momento deve regnare l’equilibrio. Martedì abbiamo fatto qualcosa di speciale, ma adesso ...

Nedved infiamma i tifosi : “Faremo Una grande partita. Lo stadio? Cosi è…” : Nedved – Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha parlato ai microfoni di Juventus TV nel prepartita dell’ottavo di finale di ritorno di Champions League tra bianconeri e Atletico Madrid. Il Pallone d’Oro ceco ha suonato la carica in vista del match. Ha parlato della forma fisica della squadra e l’importanza dello stadio pieno. Leggi anche: Streaming Juventus-Atletico Madrid, dove […] More

Roma-Empoli - Ranieri : “Vinta Una partita difficile senza tanti uomini” : ROMA EMPOLI 2-1 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Claudio Ranieri, tecnico della Roma, ha parlato della vittoria contro l’Empoli: “Mi fa stare concentrato e positivo il fatto che era una partita difficile senza tanti uomini. Formare una squadra senza pezzi da novanta non era facile. Voglio fare i complimenti […] L'articolo Roma-Empoli, Ranieri: “Vinta una partita difficile senza tanti ...

Ranieri : “Abbiamo vinto Una partita difficile. Non possiamo prendere tutti questi gol” : Buona la prima per la Roma di Claudio Ranieri che al termine della vittoria sull’Empoli analizza così la partita: “Sono positivo, era una partita difficile e ci mancavano dei leader importanti. Devo fare i complimenti alla squadra perché anche in 10 non ha concesso quasi niente. Non potevamo fare più possesso palla, ho detto ai ragazzi lanciamo sulla punta quando siamo in difficoltà e cerchiamo di prendere le seconde palle. ...

Bagnoli - Una storia lunga 24 anni ma la riqualificazione non è mai partita : Per Città della Scienza si vuole la ricostruzione dei volumi incendiati a monte di via Coroglio. Il parco verrà collegato al pontile nord realizzando una lunghissima passeggiata. Si definiscono le ...

Come aprire Una partita IVA : Hai da sempre un’idea imprenditoriale interessante e ti senti pronto ad avere la tua attività? Sei pronto a prendere le decisioni più importanti? La partita IVA ti permette di essere agli occhi dello Stato, una ditta o una persona, che vende e offre servizi ad altri cittadini. È bene che tu sappia che per essere un imprenditore hai bisogno di una partita IVA solo se si superano i 5.000 euro d’entrate all’anno. Essa viene ...

Inter - Spalletti si gode il successo sulla Spal : “Una partita di carattere. Icardi? Di lui non parlo perchè…” : L’allenatore toscano ha parlato dopo la vittoria sulla Spal, soffermandosi anche sul caso relativo a Mauro Icardi Una vittoria liberatoria, che permette all’Inter di mantenere il contatto con il Milan ad una settimana dal derby con il Milan che vale il terzo posto. Spada/LaPresse Soddisfatto Luciano Spalletti per la prova dei nerazzurri, riusciti solo nel secondo tempo a regolare i propri avversari con i gol di Politano e ...

Tav - Di Maio : “Chi ha vinto tra me e Salvini? Non è Una partita di calcio. Basta folklore - serve tranquillità” : “Non è una partita di calcio, qui stiamo parlando di governare il paese quindi Basta con il folclore, quello che mi interessa è tornare a occuparmi delle cose importanti”. Così il ministro del lavoro Luigi Di Maio, ospite del villaggio Rousseau a Milano, ha commentato lo scontro sul tema Tav all’interno del governo della scorsa settimana. “L’obiettivo nostro è dare tranquillità a questo paese dando soluzioni a problemi importanti” L'articolo ...

Nedved : «Allegri? Il futuro non dipende da Una partita» : Il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro l'Udinese, vinta 4-1 con doppietta record di Kean, il più giovane bianconero a segnare due ...

Juve - Nedved : 'Il futuro di Allegri non può dipendere da Una sola partita' : Così Pavel Nedved a Sky Sport sul futuro dell'allenatore bianconero nel pre partita di Juventus-Udinese . "C'è un ottimo rapporto tra noi, tra l'allenatore e il presidente. Loro si sono incontrati ...