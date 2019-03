The Flash | l' attore Ezra Miller diventa anche sceneggiatore

The Flash - Recensione episodi 5x15 "King Shark vs. Gorilla Grodd" - 5x16 "Failure is an Orphan" : Mi chiamo Barry Allen e mi piace abbracciare i pavimenti.Dopo 16 puntate scopriamo che stavano combattendo contro il Cicala sbagliato! Infatti faceva cacare come nemico. Speriamo che con Grace del futuro, dia un senso a questa leggenda del nemico che FLASH non ha mai sconfitto.Ragazzi, che dire, queste puntate erano un pelino noiose. Secondo me la questione è che lo show, le prime 3 stagioni, sono partite con il botto, ovvero erano cariche di ...

The Flash - da domani i primi episodi della quarta stagione in tv in chiaro su Italia 1 : Buone notizie per gli appassionati dei supereroi della Dc Comics. Nel primo pomeriggio di sabato 16 marzo, dalle ore 14:30 in poi, Italia 1 manderà in onda i primi episodi della quarta stagione di "The Flash". Le puntate del quarto ciclo del telefilm vengono trasmesse per la prima volta in chiaro, mentre quelle della quinta stagione sono già disponibili su Premium Action a partire dall'11 marzo. I titoli dei primi due episodi sono "La rinascita ...

Cosa guardare in streaming questa settimana : da Arrow - Supergirl e The Flash a Triple Frontier - : Dal 15 marzo Temi caldi La nuova comicità italiana trova casa su Netflix, in tutto il mondo, con tre spettacoli girati a Milano nello stile della "stand up comedy" americana. Inizia Edoardo Ferrario ...

Il promo di The Flash 5×17 mostra le rivelazioni di Nora a Barry dopo il plot twist legato a Cicada : Siamo ad un passo da una nuova lunga pausa per le serie tv ma sicuramente il promo di The Flash 5x17 non permetterà ai fan di Barry e il suo team di dormire sonni tranquilli, non dopo quello che è andato in onda poche ore fa negli Usa. La serie sta entrando nel vivo e ad un passo dal finale tutte le tessere stanno tornando al proprio posto per completare non solo l'intricato puzzle legato a Cicada, il villain di questa stagione, ma anche al ...

The Flash 5 in onda in Italia dall’11 marzo : anticipazioni e dettagli della programmazione : Mentre negli Usa tutto è pronto per la boa finale di The Flash 5, in Italia il pubblico avrà modo di vedere i nuovi episodi da oggi, 11 marzo. L'appuntamento è su Premium Action dalle 21.15 con il primo episodio della nuova stagione ricca di colpi di scena e con le prime risposte alle domande rimaste in sospeso nel finale della quarta, ovvero chi è Nora e come è arrivata al cospetto di quelli che definisce i suoi genitori? Sarà proprio dalla ...

The Flash 5 - stasera primo episodio su Action : Nora dice a Barry della sua scomparsa : Debutta stasera alle 21:15 sul canale Action di Mediaset Premium la quinta stagione di The Flash, tutt'ora in onda negli Stati Uniti, dove la programmazione è giunta al 15esimo episodio andato in onda il 5 marzo. La serie statunitense è basata sul personaggio della DC Comics ed è uno spin-off di Arrow. Ambientata nell'Arrowverse, ha come protagonista Barry Allen, un giovane scienziato forense nel dipartimento della polizia di Central City, che ...

The Flash 4 e Legends Of Tomorrow 3 sbarcano su Italia1 : dopo tanta attesa qualcosa si muove : Si teme quasi il peggio a dirlo pensando che tutto svanirà nel nulla appena la notizia sarà virale ma sembra proprio che questa volta The Flash 4 e Legends Of Tomorrow 3 alla fine l'abbiano spuntata e il pubblico insieme a loro. Sicuramente non si parla degli ultimi episodi, quelli attualmente in onda negli Usa e dalla prossima settimana su Mediaset Premium e Sky, ma è un passo avanti notevole in confronto a quanto accaduto negli ultimi due ...

Da The Flash 5 ad Arrow 7 e Riverdale 3 : The CW annuncia la data degli ultimi episodi delle sue serie : Tra due mesi sarà tutto finito, questo è tutto. Da The Flash 5 ad Arrow 7 e Riverdale 3 e tutte le altre serie The CW, la rete ha annunciato la data di messa in onda degli ultimi episodi delle sue serie annunciando che la fine di questa stagione telefilmica andrà in scena intorno alla metà di maggio per quasi tutti i suoi show tranne Crazy Ex Girlfriend che chiuderà i battenti il 5 aprile. I fan delle serie tv dovranno iniziare a preparare i ...

In The Flash 5 l’epico scontro tra King Shark e Gorilla Grodd conquista i più scettici e lancia la battaglia finale con Cicada : The Flash 5 è tornata e dopo una lunga pausa e l'annuncio dello scontro epico tra King Shark e Gorilla Grodd tutti erano convinti che la delusione fosse dietro l'angolo. Niente di questo è successo e i fan non solo hanno riabbracciato la propria serie preferita ma lo ha fatto a pieno delle sue possibilità perché lo scontro tra due villain storici della serie non solo è stato perfettamente studiato ma non ha deluso nemmeno dal punto di vista ...

Carlos Valdes lascerà The Flash alla fine di questa stagione? La risposta dell’attore e di Tom Cavanagh : Chi segue le serie tv sa bene che il mese di marzo è quello di passaggio tra la fine delle pause e l'inizio di quello che c'è "dopo il finale di stagione" e presto sarà così anche per The Flash e il suo nutrito gruppo di eroi. A peggiore l'ansia dei fan della serie The CW ci hanno pensato i rumors sulla possibile uscita di scena di Carlos Valdes dal cast per approdare a nuovi lidi e lasciare l'Arrowverse, almeno per adesso. Al momento non ci ...

Serie tv Arrow - Supergirl - The Flash : riassunto ultimi episodi andati in onda in Usa : Come sappiamo, le nuove stagioni di Arrow, The Flash, Supergirl e Legends of Tomorrow saranno trasmesse in lingua italiana a metà marzo su Mediaset Premium. Negli Stati Uniti, invece, la programmazione dell'Arrowverse è iniziata ad ottobre. Tra la pausa natalizia e qualche altra interruzione, le Serie tv della DC hanno già superato metà stagione. La programmazione di The CW, al momento, si è fermata a febbraio con il dodicesimo episodio di ...

Arrowverse : The Flash - Arrow - Legends of Tomorrow - Supergirl da marzo su Action e Infinity : Mediaset ha comunicato le date del debutto delle nuove stagioni di The Flash, Supergirl, Arrow e Legends of Tomorrow. Nel mese di marzo le quattro serie tv dell'Arrowverse andranno in onda sul canale 'Premium Action' e saranno anche disponibili sulla piattaforma pay 'Infinity'. Queste sono le date ufficiali: - The Flash, stagione 5: da lunedì 11 su Action; da martedì 12 su Infinity...Continua a leggere

The Flash - Recensione episodi 5x13 "Goldfaced" - 5x14 "Cause and XS" : Il mio nome è Barry Allen, ma tu puoi chiamarmi il Chimico.Ci siamo! Ci hanno impiegato ben 13 puntate in questa stagione, ma finalmente c'è un combattimento come si deve. Una scena d'azione talmente bella, che è tra quelle più fighe di questa stagione. Tra l'altro, senza usare i poteri! Andiamo ad analizzare le puntate:Sia nella 5x13 che nella 5x14 il Team FLASH ha un unico obiettivo: fermare Cicala. La questione però non è semplice, infatti in ...

Quanti errori potrà commettere Nora in The Flash 5? Il grande annuncio di Danielle Panabaker sui social : The Flash 5 è tornata in onda qualche ora fa negli Usa con l'ultimo episodio di febbraio visto che la serie, proprio come Arrow 7, finirà in pausa per un mese. La programmazione americana si ferma mentre quella italiana presto prenderà il via su Mediaset Premium e Sky proprio con gli episodi attualmente in onda negli Usa con buona pace del pubblico che aspetta da settimane questa notizia. Fin qui tutto normale se non fosse che anche ...