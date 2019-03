Sei Nazioni Rugby 2020 | il calendario completo Date | programma e orari

Rugby – Guinness Sei Nazioni - ufficializzati oggi i calendari per le edizioni 2020 e 2021 : Sono stati resi noti oggi i calendari delle edizioni 2020 e 2021 del Guinness Sei Nazioni di Rugby, l’Italia debutterà il prossimo anno contro il Galles Il Guinness Sei Nazioni ha ufficializzato oggi i calendari del Torneo maschile per le edizioni del 2020 e del 2021, nel corso delle quali l’Italia disputerà rispettivamente due e tre incontri interni. Alfredo Falcone/LaPresseALFREDO FALCONE Nel 2020 gli azzurri debutteranno ...

Rugby - Sei Nazioni 2020 : l'Italia debutterà in Galles : ROMA - Esordio a Cardiff contro il Galles, dominatore dell'edizione 2019, il 1 febbraio 2020. Non sarà una 'prima' facile per l'ItalRugby al prossimo Sei Nazioni. Sono stati ufficializzati, infatti i ...

Rugby - Cala il sipario sul Sei Nazioni 2019 - per l'Italruby è "Cucchiaio di - ... - : L'ItalRugby chiude per il quarto anno consecutivo il Sei Nazioni con l'ennesimo 'Cucchiaio di Legno': ventidue sconfitte di fila nel torneo più prestigioso al mondo, un bilancio che pesa come un macigno sull'intero movimento rugbistico italiano L'Italia del Rugby non riesce proprio a vincere.. L'ultima vittoria dell'ItalRugby nel Sei Nazioni risale al 28 ...

Un altro Sei Nazioni disastroso : L'evidente inferiorità dell'Italia del rugby sta allontanando i tifosi ed è una pessima pubblicità per tutti, anche se non preoccupa il presidente federale

Sei Nazioni - l'Italia è seconda : le donne battono la Francia 31-12 : Nell'arco del torneo le azzurre si sono imposte anche con Scozia e Irlanda e hanno pareggiato col Galles. Solo con l'Inghilterra, unica squadra di professioniste, un ko

Classifica finale Sei Nazioni Rugby femminile 2019 : calendario - date - risultati e punti. Vince l’Inghilterra - Italia magnifica seconda!!! : Partirà oggi, venerdì 1 febbraio e si concluderà sabato 16 marzo il Sei Nazioni di Rugby a livello femminile. Tre sfide casalinghe e due in trasferta per la Nazionale Italiana che va a caccia del podio. Si comincia con la sfida a domicilio in terra scozzese. Andiamo a scoprire il calendario con tutti i risultati e la Classifica del Sei Nazioni al femminile. risultati E Classifica SEI Nazioni femminile 2019 Prima giornata Irlanda v ...

Sei Nazioni femminile – L’Italia straccia la Francia nel match conclusivo - azzurre seconde nella classifica finale [GALLERY] : La Nazionale italiana di rugby femminile tiene alto il proprio nome al Sei Nazioni 2019: vittoria contro la Francia all’ultima giornata Si pensava fosse un match non alla portata dell’Italia di rugby femminile, invece al Sei Nazioni 2019 le azzurre hanno battuto la Nazionale francese per 31-12. Dopo la sconfitta della nazionale maschile, le donne hanno domato le transalpine imponendosi con un risultato netto a Padova. Grazie a ...

Rugby femminile - LE DONNE SANNO VINCERE! Francia asfaltata - l’Italia è seconda nel Sei Nazioni! : Impresa storica dell’Italia femminile di Rugby, che sconfigge la Francia per 31-12 a Padova nell’ultima giornata del Sei Nazioni e centra, per la prima volta il secondo posto nella competizione. Le azzurre infatti marcano quattro mete e non lasciano bonus alle avversarie, scavalcandole in classifica per un solo punticino. Inizio a tutta per l’Italia, che dopo tanti minuti in avanti sfonda al 22′ con la meta di Stefan. Si ...

Arriva il secondo dei due match fuori portata per l'Italia al Sei Nazioni femminile di rugby: le azzurre a Padova si apprestano ad affrontare nella quinta ed ultima giornata del torneo le transalpine, che in questo momento hanno quattro punti in più delle nostre ragazze e sono al secondo posto. La Nazionale italiana cercherà di gettare il cuore oltre l'ostacolo e di sovvertire i favori del pronostico per provare l'assalto al

Sei Nazioni : trionfo finale per il Galles - beffa per la Scozia : L'ennesimo successo del ct neozelandese Warren Garland, che lascerà l'incarico in autunno dopo la Coppa del Mondo, e di una squadra precisa, attentissima in difesa, molto solida sul piano fisico e ...

LIVE Italia-Francia rugby femminile - Sei Nazioni 2019 in DIRETTA : le azzurre si giocano il podio finale : Arriva il secondo dei due match fuori portata per l’Italia al Sei Nazioni femminile di rugby: le azzurre a Padova si apprestano ad affrontare nella quinta ed ultima giornata del torneo le transalpine, che in questo momento hanno quattro punti in più delle nostre ragazze e sono al secondo posto. La Nazionale italiana cercherà di gettare il cuore oltre l’ostacolo e di sovvertire i favori del pronostico per provare l’assalto al ...

Italia-Francia rugby femminile - Sei Nazioni 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv : Arriva il secondo dei due match fuori portata per l’Italia al Sei Nazioni femminile di rugby: le azzurre a Padova si apprestano ad affrontare nella quinta ed ultima giornata del torneo le transalpine, che in questo momento hanno quattro punti in più delle nostre ragazze e sono al secondo posto. La sfida tra Italia e Francia si giocherà oggi, domenica 17 marzo alle ore 14.30 e sarà trasmessa in differita tv da Eurosport, mentre la diretta ...

