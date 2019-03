Sci velocità | tutto pronto per i Mondiali di Vars | azzurri a caccia dei titoli iridati

Calciatori ad alta velocità : quanti bolidi sfaSciati : Eccesso di velocità ed eccesso di stupiditàEccesso di velocità ed eccesso di stupiditàEccesso di velocità ed eccesso di stupiditàEccesso di velocità ed eccesso di stupiditàEccesso di velocità ed eccesso di stupiditàEccesso di velocità ed eccesso di stupiditàEccesso di velocità ed eccesso di stupiditàQuando finisce bene finisce sempre con un bolide in rottami e con il calciatore che esce dall’auto con le proprie gambe, sano e salvo. Migliaia di ...

Sci velocità - Coppa del Mondo 2019 : Simone Origone firma il bis a Idre Fjall - Valentina Greggio seconda : Simone Origone è incontenibile e vince la seconda gara consecutiva nella Coppa del Mondo 2019 di sci velocità. L’azzurro si è imposto a Idre Fjall (Svezia) con 177,79 km/h e ha messo in cassaforte il 41esimo sigillo in carriera grazie al quale rafforza il primo posto in classifica: ora ha 40 punti di vantaggio sull’austriaco Manuel Kramer che oggi ha concluso al terzo posto (175,33 km/h) alle spalle del francese Simon Billy (176,12 ...

Sci di velocità – Coppa del Mondo : secondo successo consecutivo per Origone a Idre Fjall : Simone Origone trionfa anche in gara-2 a Idre Fjall: ora è da solo al comando della Coppa del Mondo. Greggio seconda tra le donne Simone Origone trionfa ancora. A Idre Fjall l’azzurro centra il secondo successo consecutivo, il 41esimo in carriera, e resta da solo al comando nella classifica di Coppa del Mondo staccando l’austriaco Manuel Kramer, oggi di nuovo terzo dietro il francese Simon Billy e ora a -40 (320 contro 360) ...

Sci velocità - Coppa del Mondo Idre 2019 : vittorie per Simone Origone e Valentina Greggio : Doppia vittoria italiana nella tappa di Coppa del Mondo di sci velocità di Idre (Svezia): il maltempo ha costretto gli organizzatori ad annullare semifinali e finali e ad ufficializzare la classifica dopo la terza run di ieri, dove erano in testa i nostri Simone Origone e Valentina Greggio. Per Simone Origone si tratta della 40ma vittoria in carriera nel circuito maggiore, che vale all’azzurro anche la testa della classifica generale con ...

Sci velocità - Origone centra la 40ª vittoria in CdM a Idre : successo anche per Greggio tra le donne : Origone fa 40 in Coppa del mondo, vince a Idre e torna in testa alla generale. anche Greggio rompe il ghiaccio fra le donne vittoria numero 40 in carriera per Simone Origone nella tappa di Coppa del mondo sulla pista svedese di Idre. Il detentore della sfera di cristallo ha approfittato dell’annullamento della prevista semifinale e finale a causa del maltempo e, dopo avere realizzato la migliore misura nella terza run di giovedì con ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : fine settimana a tutta velocità a Kvitfjell. Dominik Paris si gioca tanto in superG : Sarà una tre giorni dedicata tutta alla velocità quella della Coppa del Mondo maschile a Kvitfjell. In Norvegia, infatti, sono in programma da venerdì due discese libere ed un superGigante. Un fine settimana decisivo anche per le due classifiche di specialità, visto che saranno le ultime gare prima delle finali di Soldeu. Partiamo proprio dall’ultima gara, il superG, che è anche quella che probabilmente interessa maggiormente ...

Sci alpino - Coppa del Mondo : la velocità maschile si sposta a Kvitfjell : La velocità maschile di Cdm fa tappa a Kvitfjell con due discese e un supergigante Terz'ultimo fine settimana di gare nella Coppa del Mondo maschile, in programma due discese , una recupera quella ...

Sci alpino – Coppa del Mondo : la velocità maschile si sposta a Kvitfjell : La velocità maschile di Cdm fa tappa a Kvitfjell con due discese e un supergigante Terz’ultimo fine settimana di gare nella Coppa del Mondo maschile, in programma due discese (una recupera quella cancellata a Garmisch) e un supergigante sulla pista di Kvitfjell, in Norvegia fra venerdì 1 e domenica 3 marzo. Otto gli azzurri convocati dal direttore sportivo Max Rinaldi, si tratta di Christof Innerhfoer, Dominik Paris (vincitore ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Kvitfjell 2019 : i convocati dell’Italia. Dominik Paris e Christof Innerhofer guidano la truppa tricolore nel weekend della velocità : Siamo prossimi ai titoli di coda per quanto concerne la Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Nel prossimo weekend (1-3 marzo) andrà in scena il terzultimo round e il programma prevede due discese (una in più per recuperare quella cancellata a Garmisch) e un superG sulla pista di Kvitfjell (Norvegia). Otto gli azzurri convocati dal direttore sportivo Max Rinaldi per affrontare con determinazione le gare sulle nevi norvegesi. Saranno Christof ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Kvitfjell 2019 : i convocati dell’Italia. Dominik Paris e Christof Innerhfoer guidano la truppa tricolore nel weekend della velocità : Siamo prossimi ai titoli di coda per quanto concerne la Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Nel prossimo weekend (1-3 marzo) andrà in scena il terzultimo round e il programma prevede due discese (una in più per recuperare quella cancellata a Garmisch) e un superG sulla pista di Kvitfjell (Norvegia). Otto gli azzurri convocati dal direttore sportivo Max Rinaldi per affrontare con determinazione le gare sulle nevi norvegesi. Saranno Christof ...

Sci velocità - Coppa del Mondo 2019 : Simone Origone secondo a Salla - Valentina Greggio terza : Oggi si è disputata la seconda tappa della Coppa del Mondo 2019 di sci velocità ma vento e nebbia hanno fatto capolino a Salla (Finlandia) costringendo gli organizzatori a stilare l’ordine d’arrivo al termine delle semifinali. Il contrattempo ha impedito agli azzurri di prendersi la rivincita dopo i risultati dei giorni scorsi: Simone Origone si è piazzato ancora al secondo posto battuto dall’austriaco Manuel Kramer mentre Ivan ...

Sci velocità - niente da fare per gli azzurri in gara-2 a Salla : successi per Kramer e Backlund : Simone Origone è secondo e Greggio terza in gara-2 a Salla. Vincono ancora Kramer e Backlund Il vento e la nebbia hanno condizionato pesantemente la seconda tappa di Coppa del mondo di sci velocità sulla pista finlandese di Salla, costringendo gli organizzatori a considerare la competizione conclusa dopo la run di semifinale, che ha definitol’ordine d’arrivo. Questo contrattempo ha impedito agli azzurri di prendersi la ...

Sci velocità - gli italiani steccano la prima a Salla : i fratelli Origone e Valentina Greggio battuti in gara-1 : Simone e Ivan Origone battuti da Kramer nell’esordio di Cdm a Salla. Greggio seconda fra le donne, giovedì rivincita per tutti con gara-2 Parte con tre podi complessivi la stagione dell’Italia nella Coppa del mondo di sci velocità, scattata dalla località finlandese di Salla, dopo la rinuncia di Idre (Sve). La classifica vede ha registrato il successo dell’austriaco Manuel Kramer, che nell’occasione si è tolto la ...

Sci velocità - Coppa del Mondo Salla 2019 : Valentina Greggio seconda all’esordio - sul podio i fratelli Origone : Prima tappa della Coppa del Mondo di sci velocità e subito tre podi per l’Italia: a Salla, in Finlandia, località che ha fatto segnare l’esordio stagionale della disciplina dopo la rinuncia della città di Idre, in Svezia, Valentina Greggio si è classificata seconda, mentre i fratelli Simone ed Ivan Origone sono giunti rispettivamente al secondo ed al terzo posto. La gara femminile ha visto il successo della svedese Britta Backund, ...