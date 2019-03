Pm: ha creato panico,ipotesi terrorismo

La procura di Milano che indaga sul caso di Ousseynou Sy,l'uomo che ha dirottato un bus pieno di bambini dandogli fuoco, sta verificando come l'uomo, con precedenti per violenza sessuale e guida in stato di ebbrezza, potesse fare l'autista di bus per ragazzini. Al momento Sy risponde di sequestro di persona, strage, incendio e resistenza, ma si sta valutando la finalità terroristica perchè ha. Sy teneva "due bambini accanto a sé" in ostaggio "con un accendino in mano"-dice il pm. "Non ha inneggiato all'Islam".(Di mercoledì 20 marzo 2019)

