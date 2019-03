Oggi il Senato salva Salvini

Le foto di Oggi dal Senato : Sono state approvate quota 100 e reddito di cittadinanza e ovviamente non sono mancate le proteste (la più coreografica è quella dei gilet azzurri di Forza Italia)

Ultime notizie/ Di Oggi ultim'ora. Decretone : via libera al senato - 27 febbraio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora. Decretone: arriva il via libera al senato per il maxi provvedimento contenente il rdc e quota 100 , 27 febbraio 2019,

Oggi Bruxelles boccerà l'Italia per 'squilibri eccessivi'. Decretone - via libera del Senato : Al vaglio della Commissione Ue ci sono ancora le politiche economiche del governo giallo-verde, dagli investimenti fermi, a 'Quota 100', fino al 'Reddito di cittadinanza' che impatterà sui consumi ...

Decretone - ok stop pensione a condannati per mafia e latitanti : risorse alle vittime. Oggi il voto al Senato sul testo : Primo passo verso l’approvazione definitiva del Decretone. Il provvedimento del governo che istituisce reddito di cittadinanza e quota 100, le due misure fondamentali per gli alleati Lega-M5s, sarà votato in giornata a Palazzo Madama. I lavori si sono aperti alle 9.30 con le prime dichiarazioni di voto. Poi passerà a Montecitorio. Il governo ha scelto di non mettere la fiducia e quindi sono stati esaminati i singoli emendamenti. Intanto ...

Salvini - Oggi vota la Giunta in Senato | Fraccaro : "I senatori M5s seguano Rousseau" : Lunedì gli attivisti 5 Stelle hanno scelto di "salvare" Matteo Salvini. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento: "Il nostro è un movimento che parte dal basso"

Caso Diciotti - Oggi il voto al Senato : M5s pronto a salvare dal processo Matteo Salvini : La Giunta per le immunità del Senato si riunirà alle 13:30 per decidere se concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sul Caso Diciotti. Ieri gli iscritti del Movimento 5 Stelle si sono espressi online decidendo di negare il processo al vicepresidente del Consiglio. Ecco i numeri in Giunta e come si svolgerà la votazione.Continua a leggere

Diciotti - dopo il sì all’immunità degli iscritti M5s Oggi il voto per Salvini : ecco su quanti senatori può contare : dopo settimane di tensioni, polemiche e superato il voto online degli iscritti M5s, oggi la giunta per le Immunità di Palazzo Madama vota sulla concessione dell’immunità a Matteo Salvini per il caso della nave Diciotti. La convocazione è nell’Aula di Sant’Ivo alla Sapienza per le 13.30. Il governo si presenta al giorno del giudizio, almeno sulla carta, compatto: la base 5 stelle ha votato in maggioranza per il no al processo ...

Governo gialloverde apre a Guaidò - ma su elezioni. Oggi Moavero in Senato : Il Governo italiano apre le porte, ma non le braccia, a Juan Guaido' e trova la quadra sulla crisi in Venezuela alla vigilia del discorso che Enzo Moavero terra' Oggi in Senato: bisogna "procedere - afferma una risoluzione Lega-M5S - nei tempi piu' rapidi, alla convocazione di nuove elezioni presidenziali che siano libere, credibili e in conformita' con l'ordinamento costituzionale". La risoluzione sara' presentata Oggi dopo l'informativa con ...

Taglio parlamentari - Oggi vota il Senato. Riunione Pd : confermata la linea del No : A Palazzo Madama è il giorno del voto sul Taglio di 345 parlamentari. Un provvedimento su cui, sulla carta, dovevano essere tutti d’accordo: come oggi questa maggioranza, in passato anche Partito democratico e prima ancora Forza Italia avevano infatti proposto di ridurre il numero degli eletti se non di abolire proprio l’elezione del Senato. Ma, come emerso già chiaramente ieri con gli attacchi del Pd che ha parlato di ...

Reddito - tecnici Senato : “È a rischio incostituzionalità il requisito di 10 anni di sOggiorno in Italia per extracomunitari” : E’ a rischio incostituzionalità limitare l’accesso al Reddito di cittadinanza ai soli cittadini extracomunitari che risiedono in Italia da almeno 10 anni di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. A rilevarlo, nel dossier sul “decretone” su Reddito e quota 100, sono i tecnici del Servizio studi del Senato, che ricordano come la giurisprudenza costituzionale abbia sancito come “lo status di cittadino non sia di ...

Wall Street contrastata. Shutdown : Oggi il voto al Senato : Dalla Casa Bianca è arrivata un'indicazione poco incoraggiante, secondo cui l'economia americana rischia di rimanere a zero se proseguirà il blocco delle attività governative. Per oggi intanto è ...