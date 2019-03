Milano | dà fuoco al bus con scolaresca

Milano - autista senegalese sequestra un bus di studenti e gli dà fuoco : arrestato | Video | "Fermare i morti nel Mediterraneo" :

Milano - dirotta bus e gli dà fuoco : terrore per una scolaresca a bordo|Il video : L’allarme sulla strada provinciale. L’uomo di origine senegalese, 51 anni, ha cosparso di benzina l’interno del mezzo. Salvini: «Ha precedenti per guida in stato di ebbrezza e violenza sessuale». Tutti salvi gli studenti della scuola media Vailati di Crema

Milano - autista senegalese tenta il suicidio e dà fuoco al bus con 51 studenti : «Fermate le morti nel Mediterraneo» : «Voglio farla finita, vanno fermate le morti nel Mediterraneo». È quanto avrebbe detto, secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, Ousseynou Sy, il 47enne che ha sequestrato...

Milano - autista senegalese tenta il suicidio e dà fuoco al bus con 51 studenti : illesi i bambini : Ha appiccato il fuoco sull'autobus versando benzina all'interno del mezzo. L'autista di un bus è stato fermato dai carabinieri. Sull'autobus, che stava percorrendo la strada...

Milano - dà fuoco a un autobus : terrore per una scolaresca a bordo|Il video : Pericolo sulla strada provinciale. L’uomo ha fatto prima scendere tutti i passeggeri e poi ha sparso combustibile sul mezzo. Sia lui sia la scolaresca e l’autista dell’autobus sono illesi. Il 118 ha inviato sul posto un elicottero, 11 ambulanze e 4 automediche

Milano - autista blocca il bus pieno di studenti e appicca il fuoco : illesi i bambini : Ha appiccato il fuoco sull'autobus versando benzina all'interno del mezzo. L'autista di un bus è stato fermato dai carabinieri. Sull'autobus, che stava percorrendo la strada...

Milano - uomo dà fuoco a un autobus con a bordo una scolaresca| Il video : Pericolo sulla strada provinciale. L’uomo ha fatto prima scendere tutti i passeggeri e poi ha sparso combustibile sul mezzo. Sia lui sia la scolaresca e l’autista dell’autobus sono illesi. Il 118 ha inviato sul posto un elicottero, 11 ambulanze e 4 automediche

Milano - uomo dà fuoco a bus con scolaresca sulla Paullese : fermato | : avvenuto sulla statale Paullese. L'uomo, un senegalese, è stato fermato: si trovava a bordo del bus insieme a una scolaresca quando ha cosparso il mezzo di benzina e ha tentato di appiccare le fiamme. ...

Milano : giovane ferito da colpo di arma da fuoco - è grave : Milano, 9 mar. (AdnKronos) - Un giovane di 22 anni è stato gravemente ferito a una gamba con un colpo di arma da fuoco, nella tarda serata di ieri a Milano. Il fatto è avvenuto poco dopo le 23.30; il giovane era all'interno di un parcheggio privato, in via San Paolino, nel quartiere milanese Famagos

Incendio a Milano - fiamme in palazzo di largo Donegani Mille persone in strada|Live Il fuoco sul tetto : immagini : Il rogo è partito dall’ultimo piano dello stabile nel cuore di Milano. Secondo le prime informazioni, nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. Al lavoro quattro squadre di vigili del fuoco. Via Turati chiusa e traffico in tilt

Milano : uomo ferito alla testa da arma da fuoco in cantiere a Basiglio - è grave : Milano, 25 feb. (AdnKronos) - Un uomo è stato soccorso per una ferita da arma da fuoco alla testa a Basiglio, località Cascina Vione, intorno alle 7.30. Le sue condizioni, spiegano i sanitari, sono gravi: è stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Humanitas a Rozzano, alle porte di Milano

Milano : controlli polizia e vigili del fuoco - chiuse due sale scommesse : Milano, 19 feb. (AdnKronos) La polizia, in sinergia con i vigili del fuoco, ha effettuato un blitz in due sale scommesse a Milano, all’interno delle quali sono state controllate 41 persone di cui 15 con precedenti di polizia. Gli agenti del Commissariato Comasina hanno effettuato i controlli in via

Ana De Armas fa splendere Milano di rosso fuoco : Un viaggio in un mondo che io stesso ho cominciato a esplorare durante le riprese. Ho provato a perdermi in questo mondo e allo stesso tempo a raccontare una storia che potesse far rivivere il ...