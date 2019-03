Mare Jonio | il retroscena | così Giuseppe Conte ha salvato l' equipaggio della ong

Mare Jonio - così l'Ong ha ottenuto i soldi. L'ira dei correntisti su Banca Etica : Era il cinque ottobre del 2018 quando Mediterranea Saving Humans annunciò urbi e orbi di aver trovato una nave. "Lo abbiamo fatto dopo un"estate in cui il governo italiano ha mosso una guerra senza quartiere contro le migrazioni e contro le Ong", scriveva la piattaforma di associazioni dedita alla "disobbedienza morale". Oggi Mare Jonio è al centro delle polemiche per aver recuperato 40 migranti al largo delle coste libiche. Ed è normale dunque ...

Mare Jonio sotto sequestro - non ci sono indagati. Ong : “Non abbiamo violato la legge” : I 50 migranti hanno trascorso la notte nel centro d'accoglienza di Lampedusa. L'armatore ha replicato al ministro degli Interni: "Noi salviamo vite in Mare, non ci preoccupiamo del destino giudiziario di Salvini. Nave italiana, porto italiano, giusto? abbiamo anche il via libera del sindaco di Lampedusa, che non mi pare sia esattamente di estrema sinistra"Continua a leggere

Sequestrata la Mare Jonio dopo lo sbarco dei migranti a Lampedusa : Roma, 20 mar., askanews, - I 48 migranti della Mare Jonio sono sbarcati ieri sera a Lampedusa e poco dopo la Guardia di Finanza ha notificato al comandante della nave, Pietro Marrone, il provvedimento ...

Indagine sulla Mare Jonio - il giorno degli interrogatori : Notifiicato stanotte al comandante Pietro Marrone il provvedimento di sequestro della nave , oggi a Lampedusa è il giorno degli interrogatori e dell'analisi delle conversazioni radio tra i centri di ...

Lampedusa - sequestrata la nave Mare Jonio : Durante la notte la Guardia di Finanza ha notificato alcomandante della Mare Jonio il sequestro probatorio della nave,disposto dalla procura di Agrigento che indaga perfavoreggiamento all'immigrazione clandestina in merito allosbarco dei 49 immigrati

Mare Jonio : i migranti sbarcano - nave sequestrata. Procura indaga per favoreggiamento : Sul caso della nave Mare Jonio che ha soccorso 49 migranti si è mossa la Procura della Repubblica di Agrigento. I magistrati hanno aperto un fascicolo d'inchiesta, a carico di ignoti, per l’ipotesi di reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.La nave che era ferma davanti a Lampedusa è entrata in serata nel porto, scortata dalle motovedette della Guardia di finanza, ed è stata sequestrata. "Per condizioni ...

Mare Jonio - il trionfo di Matteo Salvini nelle parole di Alan Friedman ad Agorà : No, ad Alan Friedman non piace affatto Matteo Salvini. Eppure anche il giornalista e firma del Corsera è costretto ad ammettere l'ovvio: che le politiche del leader della Lega attraggono consensi. E che dunque, evidentemente, non sono poi così sbagliate. L'indiretta confessione piove negli studi di

Mare Jonio sequestrata - migranti a Lampedusa/ Indagine per immigrazione clandestina : La Mare Jonio è stata sequestrata dopo che i 49 migranti a bordo sono stati fatti sbarcare a Lampedusa. Indagine per immigrazione clandestina

Sbarcati i migranti della Mare Jonio - GdF convoca il comandante : Palermo, 20 mar., askanews, - Si sono concluse ieri notte a Lampedusa le operazioni di sbarco dei 49 migranti salvati nel Canale di Sicilia dalla nave 'Mare Jonio' della Ong Mediterranea. L'...

Mare Jonio - Scanzi su La7 : “Casarini? Stimo chi salva vite umane ma questo è ennesimo regalo a propaganda Salvini” : “Se avesse disegnato da solo l’avversario ideale, neanche Salvini sarebbe stato così ottimista nel creare le fattezze, il passato e il presente di Luca Casarini“. Così, a Otto e Mezzo (La7), il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, si pronuncia sul caso della nave Mare Jonio della ong “Mediterranea Saving Humans” con 49 migranti a bordo, tutti sbarcati al molo del porto di Lampedusa, e in particolare ...

Indagine sulla Mare Jonio - il giorno degli interrogatori : A Lampedusa saranno sentiti il comandante Marrone, il capomissione Casarini, l'armatore Caccia e l'equipaggio. I magistrati verificherranno anche sulla legittimità dell'operato del Viminale

Mare Jonio - la festa degli immigrati sul molo dopo la sbarco dalla Ong : Tra le 20,15 e le 20,35 di ieri sera sono sbarcati tutti i 48 immigrati ancora a bordo della Mare Jonio (uno era già stato evacuato in mattinata). E al momento di scendere a terra è esplosa la felicità dei profughi che hanno iniziato ad applaudire e a gridare di gioia. «Libertà, libertà», hanno scan

Migranti - nave Mare Jonio sotto sequestro. Gdf convoca il comandante - : La Procura, che indaga contro ignoti per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ha notificato il sequestro probatorio dell'imbarcazione della ong Mediterranea Saving Humans, approdata ieri con ...

Sequestro Mare Jonio - notifica a comandante : Il comandante della nave Mare Jonio Pietro Marrone è stato convocato nella notte nella caserma della Guardia di Finanza di Lampedusa . Le Fiamme gialle gli hanno notificato il provvedimento di ...