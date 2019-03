Google | nuova multa dell’Ue | 1 | 49 miliardi per abuso di posizione dominante nel settore

Google - nuova tegola dalla Ue : 1 - 49 miliardi di multa per ostacoli alla pubblicità online : multa da 1,49 miliardi di euro per Google. La Commissione europea colpisce ancora il gigante di Mountain View per aver violato le regole comunitarie sulla concorrenza. Nel mirino Adsense e i sistemi di pubblicità online. Per Bruxelles Google ha sfruttato la sua posizione dominante sul mercato per imporre una serie di clausole restrittive nei contratti con i siti di terze parti per prevenire la pubblicazione di annunci di concorrenti del motore ...

Stadia : Yves Guillemot parla della nuova piattaforma di Google : Durante la serata di ieri, Google ha annunciato la sua nuova piattaforma Stadia, la quale vede la partecipazione e collaborazione di software house del calibro di Ubisoft. Il CEO della compagnia Yves Guillemot ha rilasciato una dichiarazione che vogliamo condividere con voi. Ubisoft dice la sua su Google Stadia Il CEO ha dichiarato: Penso che avremo numerosi modi per accedere a giochi e servizi. Potresti ad esempio comprare il gioco a ...

Google ha presentato Stadia - una nuova piattaforma di videogiochi : Google ha presentato Stadia, una nuova piattaforma per videogiochi. Non si sa ancora moltissimo di questa piattaforma, salvo che i giochi saranno disponibili in streaming e che quindi si potrà giocare su qualsiasi dispositivo. Google ha presentato anche un controller,

Google annuncia Stadia : La nuova piattaforma da Gaming più potente delle console : In occasione della Game Developers Conference 2019, Google ha presentato la sua nuova piattaforma da Gaming, si tratta di Stadia, la quale non necessità di un hardware locale, in quanto non si tratta di una console tradizionale, a seguire tutti i dettagli. Google presenta il futuro del Gaming Stadia è una piattaforma di gioco accessibile via Streaming, grazie a data center della potenza di ben 10.7 TeraFlops, come una PS4 Pro e ...

Stadia : la nuova piattaforma streaming di Google sarà disponibile nel 2019 in Europa - America e UK : Google ha appena terminato la sua conferenza alla GDC 2019, in cui ha annunciato la sua nuova piattaforma streaming, Stadia. Da quanto sappiamo al momento, pare che la nuova arrivata di casa Google sarà disponibile in USA, Canada, UK e gran parte dell'Europa durante il 2019.Stadia è in grado di far girare i giochi dell'attuale generazione sfruttando la potenza dei data center di Google, che permettono di accedere ad un gioco in maniera ...

Ecco il trailer di presentazione di Stadia - la nuova piattaforma streaming di Google : Durante la GDC 2019 Google ha presentato Stadia, la sua nuova piattaforma streaming che debutterà nel corso del 2019. E' stato anche mostrato un trailer dedicato.Stando a Google, Stadia rivoluzionerà l'intero settore del gaming, infatti permetterà agli utenti di accedere istantaneamente ad un gioco semplicemente andando su YouTube, senza dover scaricare patch, installare il gioco o altro, il tutto con risoluzioni 4K 60 fps ed in futuro anche ...

Google - nuova multa dalla Ue in arrivo : Adsense nel mirino : (Foto: Google Campus) Il gigante del web Google è di nuovo finito nel mirino dell’antitrust europea. Nella settimana che si apre oggi, 18 marzo, la commissaria europea alla concorrenza, Margrethe Vestager, annuncerà l’entità di una nuova multa al colosso di Mountain View per abuso di posizione dominante nei confronti di siti concorrenti in materia di pubblicità. Secondo quanto si legge sul Financial Times, la multa riguarderebbe le pratiche ...

In attesa del GDC 2019 - ogni indizio punta ad una nuova console Google : Google sta preparando qualcosa per la GDC 2019, e moltissimi indizi suggeriscono che si tratti di qualcosa di piuttosto grande.In particolare, riporta Arstechnica, gli indizi che abbiamo indicano tutti un annuncio hardware da parte di Google. Un curioso teaser trailer chiede al pubblico di "raccogliersi mentre ci viene svelata la visione di Google per il futuro del gaming al GDC 2019".Come sappiamo è stato recentemente concluso il beta testing ...

L’app Google 9.46 prepara la nuova configurazione del gruppo famiglia e altre modifiche minori : L'APK della versione 9.46 dell'App Google introduce delle modifiche minori che riguardano l'Assistente Famiglie, Google Assistant per Chrome OS e Google Lens, tuttavia ci sono segni di una regressione del Material Theme in alcune aree dell'interfaccia. L'articolo L’app Google 9.46 prepara la nuova configurazione del gruppo famiglia e altre modifiche minori proviene da TuttoAndroid.

La nuova console Google tra PS5 e Xbox Scarlett - cosa vedremo alla GDC 2019? : Che una console Google sia in lavorazione nelle laboriose e creative fucine del colosso di Mountain View è un rumor che infiamma la rete ormai da mesi. Sono tantissimi, tra addetti ai lavori, analisti e semplici appassionati a credere che l'azienda californiana sia pronta ad investire con il piglio del campione nell'industria videoludica, così da sfidare a muso duro Sony, Microsoft e Nintendo. D'altronde Google ha assolutamente i mezzi ...

Secondo un rumor Google starebbe collaborando con SEGA nello sviluppo di titoli per la sua nuova console : Il binomio rumor + Google è andato molto di moda in quest'ultimo periodo, infatti di recente si parlava di una possibile entrata nel mercato console della compagnia, con la presentazione della sua piattaforma proprietaria. Altre voci più recenti hanno inoltre aggiunto carne sul fuoco, affermando che il colosso informatico starebbe collaborando con SEGA, al fine di sviluppare titoli per la sua nuova console.Come riporta Gamerant, è stato Jonathan ...

Google introduce la nuova barra di ricerca sul web e testa gli annunci sponsorizzati nella ricerca delle immagini : Da oggi la pagina Google.com presenta oggi un campo di ricerca con gli angoli arrotondati nella parte superiore dello schermo che si espande per includere un elenco di suggerimenti per il completamento automatico mano a mano che gli utenti digitano. Google sta inoltre testando gli annunci sponsorizzati nelle ricerche di immagini che permettono di toccare un pulsante del tag dello shopping per visualizzare i dettagli di base e un link per ...

I presunti Google Pixel 3 Lite e Google Pixel 3 XL Lite certificati dalla FCC in una nuova variante : Due nuove varianti dei presunti Google Pixel 3 Lite e Google Pixel 3 XL Lite sono state certificate dall'ente americano FCC. L'articolo I presunti Google Pixel 3 Lite e Google Pixel 3 XL Lite certificati dalla FCC in una nuova variante proviene da TuttoAndroid.

Google ARCore 1.7 aggiunge l’API Augmented Faces per i selfie AR e la nuova app Elements per sviluppatori : Google ARCore, l’applicazione di Big G dedicata alla realtà aumentata, si è aggiornata alla versione 1.7. L'ultima versione per sviluppatori presenta oggi una nuova API Augmented Faces per i selfie AR e un'app ARCore Elements per l'apprendimento dei principi di base. L'articolo Google ARCore 1.7 aggiunge l’API Augmented Faces per i selfie AR e la nuova app Elements per sviluppatori proviene da TuttoAndroid.