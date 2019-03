Global Strike | Morcellini | Giovani in piazza sulla base di scienza e sapere

Global Strike for Future : da Berna a Losanna - in Svizzera diverse migliaia di studenti in piazza : diverse migliaia di studenti, attivisti, e non solo, si sono riuniti ieri in Svizzera in occasione del Global Strike for Climate, che ha coinvolto altre 25 città del Paese e più di 100 Paesi nel mondo. A Berna la folla di manifestanti – quasi 5mila – ha riempito le strade della Città federale, scandendo slogan e mostrando numerosi striscioni a favore dell’ambiente. studenti e persone di tutte le età hanno reclamato a gran voce ...

Climate Strike - una riflessione francescana sul nuovo movimento Global : Gli adulti nella politica, nelle corporazioni internazionali e nelle religioni accetteranno ora la sua domanda e cambieranno la loro rotta dal futuro catastrofico dell'umanità e della civiltà? ...

Global Strike for Future : tono minore in Cina - in duemila a Hong Kong : Lo “sciopero” del clima e’ andato in scena in scala minore in Cina tra cinque eventi dedicati in altrettante citta’ (Chaoyang, Guangzhou, Hangzhou, Shanghai e Shenzhen), in prevalenza promossi da scuole internazionali. A Hong Kong, invece, c’e’ stato il raduno piu’ importante al Charter Garden da dove ha preso il via la relativa “marcia” di sensibilizzazione contro i cambiamenti climatici, ...

Global Strike for Future : ecco come sarebbe il futuro della Terra senza un’azione rapida contro i cambiamenti climatici : Il nostro clima ha modellato la vita sulla Terra per migliaia di anni. La combinazione di atmosfera, oceani, terre, ghiaccio e la vita sul nostro pianeta che agisce sotto il potere del sole crea il clima in cui viviamo. L’atmosfera della Terra è uno strato sottile in termini relativi come la buccia di una mela, avvolto intorno al pianeta. È prevalentemente costituita da azoto e ossigeno, ma contiene anche altri gas serra, come l’anidride ...

Clima - Global Strike for Future : Roma - Torino - Palermo - Firenze - da Nord a Sud i giovani d’Italia in movimento : Da Roma a Torino, passando per Firenze fino a giungere a Palermo: ovunque in Italia i giovani si sono mossi, spostando il Global Strike for Future. A Roma anche una bambina di cinque anni ha parlato sul palco stamani alla manifestazione per lo sciopero per il Clima. Accompagnata dal padre, ha voluto chiedere al microfono a quale temperatura deve stare il riscaldamento d’inverno e il condizionatore d’estate. La folla di ragazzi ha ...

Global Strike for Future - il WWF : “I leader mondiali non affrontano l’emergenza plastica - la mobilitazione sul clima non insegna nulla” : “I leader mondiali hanno clamorosamente fallito nel loro impegno per un’azione efficace contro la crisi sempre più acuta dovuta all’inquinamento da plastica e non ascoltano la società civile”, questo dichiara il WWF al termine della Quarta Assemblea delle Nazioni Unite sull’Ambiente (UNEA-4), conclusasi senza decisioni significative per contrastare l’inquinamento marino da plastica, proprio quando in tutto il mondo i giovani scendono in piazza ...

Venerdì 15 Marzo - CALDO RECORD nel giorno del “Global Strike for Future” : +25°C nel cuore della pianura Padana! Tutti i DATI : CALDO RECORD, oggi, al Centro/Nord Italia: nel giorno del “Global Strike for Future” le temperature hanno raggiunti valori eccezionalmente alti per metà Marzo in pianura Padana, soprattutto tra Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Ecco i DATI delle massime giornaliere più rilevanti: +25°C a Sarmato e Muradolo di Caorso, +24°C a Parma, Cremona, Piacenza, Ponte dell Olio, Podenzano, Niviano, Roveleto Landi, Gossolengo, Busseto e ...

Clima - Global Strike for Future : almeno 29.000 giovani al corteo di Parigi : Sono decine di migliaia i giovani e giovanissimi manifestanti che oggi hanno sfilato a Parigi, tra Place di Panthéon e l’Esplanade des Invalides, nel quadro dello sciopero mondiale degli studenti per il Clima. Secondo la polizia, le persone scese in piazza sono 29.000, 40.000 secondo gli organizzatori. Cortei anche in altre citta’ di Francia, come Bordeaux, Montpellier, Nantes o Marsiglia, dove la marcia di circa 5.000 giovani si ...

Global Strike for Future - Bussetti : “Bene la partecipazione degli studenti” : “La tematica ambientale è molto importante. E’ giusto che i ragazzi si fermino a riflettere su problematiche che in questo momento vedono direttamente coinvolti non solo noi, ma il mondo intero. Il mio giudizio su questa partecipazione non può essere, perciò, che positivo“. Così il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, a margine di un’iniziativa a Forlì, ha commentato la massiccia partecipazione del mondo ...

Global Strike for Future - lo sciopero per il clima visto dai bambini in piazza a Roma : “Ho paura che la terra muore o si secca” : “Ho paura che la terra muore”. Francesco, sette anni, di origine indiane, parla con la voce bassa e gli occhi a terra. È venuto con la mamma Jenny, e ora affolla anche lui questa piazza di Roma ai piedi dei Fori imperiali, inondata di sole e di gente. Tanta, tantissima, molto più delle 5mila persone annunciate alla questura per la manifestazione Strike for Future in difesa dell’ambiente. Ci sono gruppi di adolescenti, classi scolastiche ...

Global Strike for Future - Gran Bretagna : 10mila giovani manifestano a Londra : Circa 10 mila giovani hanno manifestato oggi nelle vie del centro di Londra partecipando allo sciopero scolastico Globale per il clima. Il corteo ha sfilato lungo Whitehall e il Mall per poi sostare davanti al Parlamento di Westminster. Tanti i cori e i cartelli esposti dagli studenti britannici, fra cui uno che affermava: “Quando noi saremo in carica allora sara’ troppo tardi per agire“. Altre manifestazioni si sono svolte in ...

Global Strike for Future Milano - l’allarme di Coldiretti : problema idrico in Lombardia : Solamente tre i giorni di pioggia su tutta la Lombardia dall’inizio dell’inverno, per una percentuale di precipitazioni del 55% inferiore rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Questo quanto emerge da un’elaborazione della Coldiretti regionale basata sui dati Arpa, in occasione della partecipazione in piazza della Scala a Milano di una delegazione di Giovani Impresa Coldiretti Lombardia al Global Strike for ...

Global Strike for Future : “I giovani non vogliono estinguersi. La catastrofe climatica può essere evitata” : “La grande mobilitazione mondiale di giovani contro il cambiamento climatico è il grido di allarme di una generazione che rischia di assistere all’inizio dell’estinzione dell’homo sapiens, così come temuto dal Rapporto dell’Onu (IPCC) dell’8 ottobre 2018“. Lo dichiara l’ex Ministro dell’Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio a margine della partecipazione alla manifestazione di oggi a Roma per il ...

Global Strike for Future - WWF YOUng dalla Piazza di Roma : “Basta parole - ora bisogna agire” : “Il Pianeta è al collasso, siamo nel mezzo della sesta estinzione di massa, e i cambiamenti climatici stanno mettendo a rischio la biodiversità e la nostra sicurezza, il nostro futuro. Quando inizieremo a fare qualcosa di concreto? Quando cambieremo davvero il sistema assurdo che prevede una crescita infinita dei consumi in un pianeta con risorse finite?”. Con queste parole Marco Galaverni, Domenico Aiello e Silvia di WWF YOUng hanno aperto il ...