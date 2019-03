CartaBianca | Bianca Berlinguer e la confessione | Devo dirlo ai

CartaBianca manda in onda un blocco registrato e la Berlinguer avvisa il pubblico : Un rapporto di assoluta trasparenza col pubblico e forse, a voler essere un pizzico maligni, pure una frecciata velata agli avversari. Cartabianca registra un blocco di trasmissione e la Berlinguer lo rivela anzitempo agli spettatori. “Vi devo dire, d’altra parte ve ne accorgerete, che questo primo talk lo abbiamo dovuto registrare perché sennò non avremmo potuto avere questi tre ospiti insieme”. Il programma di Raitre si è occupato dello ...

CartaBianca e Dimartedì : ospiti e anticipazioni temi di stasera 19 marzo : Cartabianca e Dimartedì: ospiti e anticipazioni temi di stasera 19 marzo stasera 19 marzo 2019 torna il consueto appuntamento con Cartabianca e Dimartedì. I due talk show, condotti da Bianca Berlinguer su Rai 3 e Giovanni Floris su La7, si sfideranno nella gara degli ascolti. Entrambe le trasmissioni cercheranno di far luce sulle motivazioni alle base delle grandi trasformazioni politiche ed economiche che sta affrontando il nostro Paese. ...

Fuori da...Rete 4. Mario Giordano e Luisella Costamagna insieme anche a CartaBianca : Sono stati più tempo in onda nelle vesti di ospiti di Cartabianca che come protagonisti di Fuori dal coro, programma a cui prestano volto e opinioni quotidiane. Mario Giordano e Luisella Costamagna approdano alla corte di Bianca Berlinguer poche ore dopo la diretta nella fascia preserale di Retequattro.“Abbiamo ricostituito la coppia” dice la Berlinguer, apparentemente sorpresa della coincidenza. “Era la mia serata libera”, le risponde la ...

CartaBianca e Dimartedì : ospiti e anticipazioni di stasera 12 marzo : Cartabianca e Dimartedì: ospiti e anticipazioni di stasera 12 marzo stasera 12 marzo 2019 torna in prima serata il consueto appuntamento con Cartabianca e Dimartedì. I due talk show condotti da Bianca Berlinguer su Rai 3 e Giovanni Floris su La7 si sfideranno anche questa settimana nella gara degli ascolti. Entrambi i programmi cercheranno di far luce sulle principali trasformazioni politiche ed economiche che il nostro Paese sta ...

CartaBianca e dimartedì : ospiti e anticipazioni di stasera 5 marzo : Cartabianca e dimartedì: ospiti e anticipazioni di stasera 5 marzo stasera 5 marzo 2019 torna l’appuntamento con Cartabianca e dimartedì. Anche questa settimana i due talk show, condotti da Bianca Berlinguer su Rai 3 e Giovanni Floris su La7, si sfideranno nella gara degli ascolti. Entrambe le trasmissioni hanno come obiettivo quello di stimolare il dibattito sociale attraverso un’analisi approfondita dei principali eventi ...

Lorella Cuccarini a CartaBianca - orgoglio sovranista : "Ne abbiamo proprio bisogno in Italia" : "In questi due anni ho fatto un tour meraviglioso, ho conosciuto tante persone e mi sono resa conto che sentono che qualcosa sta cambiando economicamente nella loro vita. E' un qualcosa che non possiamo governare. La sovranità? E' una parola importante, credo ci sia bisogno di più sovranità". Lorell

CartaBianca - gli ospiti entrano tutti assieme. La Berlinguer ordina di tornare dietro le quinte : Che Cartabianca sarebbe senza imprevisti? E pure martedì sera il talk condotto da Bianca Berlinguer non si è smentito, regalando un nuovo esilarante (ed involontario) siparietto agli spettatori.La giornalista si è ritrovata a gestire il traffico degli ospiti da perfetto vigile urbano, arrivando persino a bloccarli e a farli tornare dietro le quinte. “No, no, no, state entrando tutti”, ha urlato la Berlinguer, che avrebbe dovuto invece ...

CartaBianca e Dimartedì : ospiti e anticipazioni di stasera 26 febbraio : Cartabianca e Dimartedì: ospiti e anticipazioni di stasera 26 febbraio stasera 26 febbraio 2019 torna l’appuntamento settimanale con Cartabianca e Dimartedì. I talk show, condotti da Bianca Berlinguer su Rai 3 e Giovanni Floris su La7, andranno in onda in prima serata con tante novità e scottanti argomenti da affrontare. I due presentatori si sfideranno nella gara degli ascolti con ospiti d’eccezione e speciali servizi ...

CartaBianca - il ferocissimo attacco di Bianca Berlinguer a Maurizio Mannoni : 'Qui incombe la tragedia' : Schermaglie continue tra Bianca Berlinguer e Maurizio Mannoni . La vicenda è sempre quella dello sforamento di CartaBianca su Rai 3, che spesso e volentieri ha rosicchiato qualche minuto di diretta a ...

Massimo Cacciari da incorniciare a CartaBianca : spiega perché il Pd è il nulla assoluto : Bisogna chiedere seriamente al Movimento: vi rendete conto che siete succubi di Matteo Salvini? Ma questa domanda - conclude - la deve fare una forza politica'. Che, s'intuisce, sarebbe il Pd. E ...

Lite a CartaBianca : Gino Strada fa il verso a Mario Giordano : Scambio acceso di opinioni tra Gino Strada e Mario Giordano a Cartabianca, in onda su Rai3. Mentre si parlava di immigrazioni, i toni si sono alzati nel momento in cui il giornalista ha detto: "Via le ...

Che lite a CartaBianca tra Strada e Giordano : "Vai dallo psichiatra…" : Argomentazioni che non convincono affatto Giordano che replica così: 'Guardi che in tutti gli Stati del mondo esistono le regole d'accesso, altrimenti aboliamo i confini…' . Poi i toni si ...