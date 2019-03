Assilea | ' Leasing strumento in crescita'

Leasing - Assilea : "Raccogliamo cv dei giovani" : Milano, 20 mar. (AdnKronos) - "La grande novità del salone di quest’anno è lo spazio dedicato ai giovani, dove operatori del Leasing sono a loro disposizione per fornire informazioni su Leasing e per raccogliere curriculum vitae che saranno messi a disposizione delle società associate ad Assilea". C