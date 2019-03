USA | va al cimitero dai genitori | terra cede e cade nella loro tomba | chiesto risarcimento

Firenze - USAno il cimitero come set per foto hard : tre persone denunciate per atti osceni : Avevano deciso di utilizzare un cimitero come set per una serie di scatti fotografici hard, con una giovane che posava sdraiandosi sulle tombe, anche indossando abiti da suora. A denunciare l’accaduto è stato un cittadino che stava facendo visita alla tomba dei propri defunti e che è rimasto scandalizzato dalla scena. L’uomo ha deciso di chiamare i carabinieri che subito hanno fatto scattare tre denunce per atti osceni e vilipendio ...