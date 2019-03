Tutte le bufale su Greta Thunberg

wired

(Di martedì 19 marzo 2019) (foto: Maja Hitij /Getty Images) Dopo l’imponente manifestazione internazionale dello scorso venerdì 15 marzo, per la sensibilizzazione sui temi del clima e del riscaldamento globale, sui giornali e sul web hanno iniziato a comparire e a diffondersi una serie die false storie. La quasi totalità delle fake news si è concentrata su, l’attivista svedese 16enne diventata ovunque nel mondo il simbolo di questo movimento. E proprio questa personalizzazione – forse eccessiva – della protesta è probabilmente una delle cause della concentrazione di tante falsità e cattiverie nei confronti di una singola persona.Sopratutto nelle conversazioni dei complottisti, degli scettici e dei negazionisti del cambiamento climatico, le discussioni non si sono concentrate sui temi scientifici bensì sulla storia personale e sulle azioni di, con argomentazioni non ...

