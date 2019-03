ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2019) Esperienza personale: qualche settimana fa, mentre scorrevo le foto di, mi sono innamorata di una schiscetta componibile. La foto era tra quelle consigliate, un negozio che evidentemente aveva pagato per delle inserzioni sulla piattaforma e che infatti rimandava – per l’acquisto – a un link nella descrizione. Ero decisa a prenderla ma datimorosa dell’ignoto non volevo farlo su siti che non conoscessi già. Quindi ho ricercato lo stesso prodotto sue alla fine l’ho comprato lì.Ammetto, però, che sono così innamorata dei social network che se avessi potuto acquistarlo direttamente su, lo avrei fatto. Ero addirittura contrariata di non potere.mai devo fare “giri immensi” e intricati per averla? E così, oggi,ha esaudito le mie richieste. O almeno ha iniziato.La piattaforma – che ricordiamo è, come Whatsapp, di proprietà di ...

MattiaBriga : È partita una challenge su Instagram! Posta la cover del mio nuovo singolo sulle IG Story con l’hashtag #sesso e ta… - TutteLeNotizie : Sorpresa! Instagram diventa Amazon: perché è una buona idea. O forse no - MatteoMarchini5 : Sorpresa! Instagram diventa Amazon: perché è una buona idea. O forse no -