Riscatto agevolato della laurea | perché per gli over 45 resterà sulla carta

Riscatto della laurea agevolato - come funziona e chi può ottenere lo sconto : Il decretone su reddito di cittadinanza e quota 100 introduce anche il Riscatto della laurea (e dei buchi contributivi) agevolato: inizialmente previsto per gli under 45, le modifiche al testo hanno previsto un'estensione dello sconto per chiunque non abbia contributi versati prima del 1996, indipendentemente dall'età.Continua a leggere

Pensioni - si allarga il Riscatto della laurea agevolato : sconto anche per gli over45 : Il decretone su reddito di cittadinanza e quota 100 è stato approvato in commissione alla Camera e lunedì arriverà all'esame dell'Aula. Molte le modifiche al provvedimento, a partire dall'allargamento della platea che potrà accedere al riscatto della laurea agevolato. Ecco tutte le modifiche apportate a reddito di cittadinanza e quota 100.Continua a leggere

Partono le richieste per il Riscatto agevolato degli anni di laurea : Dopo l’avvio delle richieste per il reddito di cittadinanza lo scorso mercoledì, anche le altre misure contenute nel decretone stanno prendendo forma. Il 7 marzo l’Inps ha pubblicato la circolare relativa alla richiesta di riscatto agevolato della laurea presso l’ente previdenziale per i cittadini al di sotto dei 45 anni di età. Cosa c’è da sapere Tra i vincoli previsti per la richiesta, da effettuare presso l’Inps esclusivamente per via ...

