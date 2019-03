Nuoto | è morto a 26 anni Kenneth To | colpito da malore in Florida

Nuoto - è morto Kenneth To 26 anni - aveva vinto 4 medaglie mondiali : MIAMI - Il mondo del Nuoto è in lutto. E' morto infatti a 26 anni Kenneth To, atleta nato ad Hong Kong e di passaporto australiano, specializzato nello stile libero e nei misti. La notizia è stata data dall'...

Tragedia nel mondo del Nuoto - è morto il 26enne Kenneth To : fatale un malore avvertito durante un allenamento : L’atleta si è spento in ospedale in seguito ad un malore avvertito durante un allenamento, la notizia è stata diffusa dall’Istituto dello sport di Hong Kong E’ morto a 26 anni Kenneth To, nuotatore nato a Hong Kong e di passaporto australiano, specializzato nello stile libero e nei misti. La notizia è stata data dall’Istituto dello sport di Hong Kong, spiegando che la Tragedia è avvenuta durante un training camp di ...