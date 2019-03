Matteo Garrone comincia le riprese di Pinocchio

Nuovi casting per un film di Matteo Garrone e selezioni per l'Orchestra Regionale Toscana : Sono attualmente in corso Nuovi casting per il film diretto dal regista Matteo Garrone, dal titolo Pinocchio, per realizzare alcune riprese da effettuarsi in Puglia. Sono inoltre aperte le selezioni per la Fondazione Orchestra Regionale Toscana per alcuni ruoli d'orchestra. Pinocchio Per la realizzazione del nuovo film diretto da Matteo Garrone dal titolo Pinocchio, prodotto da Archimede Srl e supportato da Apulia film Commission, OZ film ...