Juventus | Cancelo | ' CR7 è il migliore al mondo | averlo in squadra rende tutto più facile'

Serie A Juventus - Cancelo : 'Cristiano Ronaldo? Dove va fa la storia' : LISBONA - ' Cristiano Ronaldo non deve dimostrare niente a nessuno. Fa la storia sia in nazionale sia in ogni club Dove gioca: è ovvio che la sua presenza aggiunge qualità' . Joao Cancelo , che ...

Serie A Juventus - Cancelo : «Ronaldo non deve dimostrare nulla a nessuno» : Ora mi sto allenando con i due più forti difensori del mondo, Bonucci e Chiellini . In Italia il livello è molto alto e oggi mi sento molto più forte di un anno o due fa". Tutto sulla Juventus ...

Genoa-Juventus - le probabili formazioni : rientrano Pjanic e Cancelo : GENOA JUVENTUS probabili formazioni – Tutto pronto per il match di Marassi Genoa-Juventus, valido per la 28° giornata di Serie A. Vediamo nel dettaglio le scelte dei tecnici Prandelli e Allegri. Genoa Juventus probabili formazioni Genoa-Juventus, le scelte dei tecnici Nel Genoa di Prandelli prove di 4-4-2 a Pegli nell’amichevole contro il Baiardo. La principale […] L'articolo Genoa-Juventus, le probabili formazioni: rientrano Pjanic e ...

Champions League – Juventus - il pensiero di Cancelo è commovente : “dedico la vittoria a Joao Mario - gli è morto il papà” : Joao Cancelo dedica la vittoria della Juventus al connazionale Joao Mario: il dolce pensiero del terzino verso il giocatore dell’Inter che nelle ultime ore ha perso il papà La Juventus ha firmato una vera e propria impresa. I bianconeri sono riusciti a ribaltare il 2-0 subito all’andata al Wanda Metropolitano, segnando 3 gol all’Atletico Madrid nella gara di ritorno. Tutte a firma di Cristiano Ronaldo. Sul secondo gol ...

Juventus-Atletico Madrid - dopo la vittoria la toccante dedica di Cancelo : Juventus-Atletico Madrid – E’ un Cancelo emozionatissimo quello che si è presentato davanti ai giornalisti dopo la vittoria sugli spagnoli. Il laterale portoghese, durante l’intervista di Sky, ha voluto dedicare la storica rimonta al suo connazionale ed amico Joao Mario. Le parole di Joao Cancelo a Sky Sport “La partita di oggi è stata importante […] More

PROBABILI FORMAZIONI / Juventus Udinese : Cancelo - Pjanic e Mandragora squalificati : PROBABILI FORMAZIONI Juventus Udinese: quote, le ultime notizie su moduli e titolari per l'anticipo che apre la 27giornata di Serie A, oggi 8 marzo,.

Juventus - Cancelo non convince Allegri : il portoghese in Champions potrebbe non giocare : La Juventus, in questi giorni è divisa tra campionato e Champions League ma inevitabilmente tutte le attenzioni dell'ambiente bianconero sono rivolte alla sfida del 12 marzo. Massimiliano Allegri sta già pensando alla formazione da impiegare contro gli spagnoli. Uno dei grandi dubbi per la sfida di Champions League è Joao Cancelo. Il numero 20 bianconero, infatti, non è escludere che martedì possa essere tenuto in panchina. Contro l'Atletico ...

Calciomercato Juventus - Manchester United in agguato su Cancelo : Calciomercato Juventus – Dopo solo un anno in maglia bianconera Joao Cancelo potrebbe dire addio alla Juventus. Tra pochi mesi infatti il terzino portoghese, acquistato in estate dal Valencia per 40 milioni di euro a seguito di una stagione ad alti livelli e convincente in prestito all’Inter, potrebbe salutare l’undici bianconero per accasarsi al Manchester […] L'articolo Calciomercato Juventus, Manchester United in ...

Juventus Icardi - l’indizio social : like al post di Cancelo : Juventus Icardi – E’ cominciato tutto il 18 Dicembre quando Wanda Nara in diretta nazionale dalla popolare trasmissione Tiki Taka aveva lanciato la bomba. “Per il rinnovo siamo lontanissimi, o meglio, non siamo vicini come si dice. Icardi non si deve discutere, e io sono la prima a volere il rinnovo. Non è una questiona […] L'articolo Juventus Icardi, l’indizio social: like al post di Cancelo proviene da Serie A News ...

Juventus Icardi - l’indizio social : like al post di Cancelo : Juventus Icardi – E’ cominciato tutto il 18 Dicembre quando Wanda Nara in diretta nazionale dalla popolare trasmissione Tiki Taka aveva lanciato la bomba. “Per il rinnovo siamo lontanissimi, o meglio, non siamo vicini come si dice. Icardi non si deve discutere, e io sono la prima a volere il rinnovo. Non è una questiona […] L'articolo Juventus Icardi, l’indizio social: like al post di Cancelo proviene da Serie A News ...

Icardi - il messaggio alla Juventus che fa infuriare l’Inter : scappa il like galeotto a Cancelo [FOTO] : Nuova grana social per l’Inter in merito al caso Icardi: al bomber ‘scappa’ un like al post di Joao Cancelo che celebra la forza del gruppo Juventus dopo la vittoria sul Napoli Una vittoria sofferta quella della Juventus al San Paolo: bianconeri in vantaggio di due gol e sopra di un uomo; parità numerica arrivata dopo l’espulsione di Pjanic; quella nel punteggio solo sfiorata con il Napoli che accorci le distanze con Callejon e poi sfiora ...

Juventus - like di Icardi su Instagram a Cancelo : TORINO - Altro capitolo del caso Icardi , la telenovela del calciomercato che si arricchisce in continuazione di nuove puntate: dopo le accuse di Cassano a Wanda Nara sulla gestione del suo assistito ...

Juventus - cinismo arma vincente. Cancelo delude : Mire in mezzo ha fatto fatica e si è fatto espellere, ma quando ha ritrovato il suo posto nel mondo - tre passi fuori dall'area, con una barriera davanti agli occhi - ha segnato il classico gol della ...

Juventus - il fantallenatore a Cancelo : 'Sei una delusione'. E lui sbotta su Instagram : Poteva essere soltanto uno dei tanti messaggi che i calciatori ricevono via social, non fosse che questa volta Cancelo ha preso in mano lo smartphone e risposto per davvero. Lo conversazione vede ...