Google Drive 2 19 112 ha la modalità scura | a patto che abbiate Android Q e sappiate

Google introduce i backup Express in Google Foto - la pagina Priorità in Google Drive e corregge la modalità scura in Android Q : Google introduce i backup Express in Google Foto e corregge alcuni bug nella visualizzazione in modalità scura universale su Android Q, inoltre prepara la pagina Priorità in Google Drive per ottimizzare i flussi di lavoro sfruttando l'apprendimento automatico. L'articolo Google introduce i backup Express in Google Foto, la pagina Priorità in Google Drive e corregge la modalità scura in Android Q proviene da TuttoAndroid.

Il Material Theme è in roll out su Google Drive per Android : Dopo Gmail il mese scorso, l'ultima app G Suite che sta per ricevere il Material Theme è Google Drive che rinnova la navigazione introducendo una barra in basso e si concentra su suggerimenti intelligenti. Google ha messo in evidenza i file più importanti nella schermata Home come sul desktop, con le anteprime delle immagini e documenti che occupano l'intera larghezza dello schermo. L'articolo Il Material Theme è in roll out su Google Drive per ...

Ecco le novità in arrivo per Google Drive - Google Voice e Test My Site : Google sta continuando ad aggiornare le proprie app e ora è il momento di Google Drive, Google Voice e Test My Site. L'articolo Ecco le novità in arrivo per Google Drive, Google Voice e Test My Site proviene da TuttoAndroid.