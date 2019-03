Giggs | ' Ramsey andrà nel più grande club d' Italia | la Juventus è un squadra incredibile'

Blastingnews

(Di martedì 19 marzo 2019) La, come ogni anno, ci ha abituato a grandi acquisti a parametro zero. Dai vari Pirlo, Pogba, a Dani Alves, fino ad arrivare ad Emre Can, laha saputo sempre pescare bene negli acquisti a costo zero. Anche il prossimo anno, come oramai da tradizione, arriverà un nuovo parametro zero, che da anni oramai si contende con Bale il ruolo di miglior giocatore gallese: parliamo di Aaron, centrocampista attualmente all'Arsenal, che in estate si trasferirà proprio a Torino. Un centrocampista moderno, che unisce quantità ad unaqualità ed ha come caratteristica principale gli inserimenti. Ad omaggiare il giocatore ci ha pensato una leggenda gallese, che ha fatto la storia del Manchester United: Ryanha infatti elogiato la scelta didi trasferirsi in uncome quello della: 'in un, laè una società ...

