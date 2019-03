Basta balconate propagandistiche | Governo voti le nostre proposte a difesa

huffingtonpost

(Di martedì 19 marzo 2019) Non civano le "salvinate", ora anche il ministro "bluff" Bonafede avanza a suon di "codici rossi", ma non riesce a uscire dalla propaganda. A cosa servono i bollini segnaletici se non si fanno vere politiche a favore e indelle donne? Che cosa sta facendo in concreto ilgiallo-verde per i diritti delle donne e per il contrasto ai femminicidi?Perché sinora abbiamo sentito solo tante chiacchiere, ma nei fatti quello che ci circonda è un imbarbarimento che si fa ogni giorno più grave: foto e filmini privati scambiati come figurine da adulti con evidenti problemi sessuali, femminicidi derubricati a delitti passionali, strane riunioni patrocinate dalsulla famiglia "naturale", pericolosi disegni di legge che usano i figli come merce di ricatto economico nei divorzi, tentativi vari di ritorno al Medioevo antiabortista, zero politiche attive ...

