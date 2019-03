Ambiente | Toscana | sul reticolo idrografico “parare favorevole all’aggiornamento della

meteoweb.eu

(Di martedì 19 marzo 2019) La nuova mappa del, ossia l’insieme complessivo dei corsi d’acqua di competenzaRegione, gestiti dal genio civile, ha riscosso parerea maggioranza in Commissione, guidata da Stefano Baccelli (Pd). Secondo quanto illustrato da Gennarino Costabile, ingegnereRegione, l’atto, particolarmente ”impegnativo e complesso”, fotografa la realtà e interessa ”svariate migliaia di chilometri”.”Aggiorniamo ilin base a segnalazioni relative ad errori di percorso dei corsi d’acqua. Quanto rilevato sarà soggetto a tutela. Non potrà cioè essere modificato se non attraverso un processo autorizzativo”, ha spiegato. La ricognizione, anche se ancora in essere perché in alcuni casi si tratta di aggiornamenti ”non semplici che possono richiedere anche diversi ...

Federica_Fr : Glifosato, Fratoni: 'Il rispetto della salute e dell'ambiente esigono il linguaggio dell'onestà' - toscananotizie : Glifosato, @Federica_Fr: 'Il rispetto della salute e dell'ambiente esigono il linguaggio dell'onestà.' Leggi:… - LaValledelSasso : Auguri a tutti i #babbi! Noi li facciamo anche al #babbo, ma soprattutto #re, del #pollaio VdS... sua maestà il… -