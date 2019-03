Addio piccola principessa! Trovata morta in una borsa da viaggio

(Di martedì 19 marzo 2019) Una donna è stata arrestata con l‘accusa di omicidio dopo che il corpo di sua figlia di 9 anni è stato trovato in unadain una strada sterrata nei pressi di Los Angeles, come confermato dalle autorità della California. Taquesta Graham, 28 anni, sarà accusata di omicidio mercoledì, hanno detto i funzionari dello sceriffo della contea di Los Angeles. La scorsa settimana i pubblici ministeri avevano accusato il fidanzato di Graham, Emiel Hunt, dell'uccisione di Trinity Love Jones. Laè statail 5 marzo scorso in fondo a un terrapieno nel sobborgo di Hacienda Heights. Indossava pantaloni con un motivo a panda e una camicetta rosa con la scritta "Future Princess Hero". Non c'erano segni evidenti di trauma sul suo corpo. Le autorità non hanno ancora rivelato le cause del decesso. La madre è stata estradata dal Texas alla California la scorsa settimana. Hunt, 38 anni, ha una precedente condanna per abuso di bambini dal 2005 nella contea di San Diego, secondo i pubblici ministeri. Comparirà di fronte alla corte il prossimo 16 aprile.Amici e familiari hanno descritto Trinity come una ragazza “gioiosa e di talento” che “faceva bene a scuola”. Vicino al luogo in cui è stato trovato il suo corpo sono stati lasciati pupazzi, palloncini a forma di cuore, dozzine di candele votive e tantissimi biglietti. Uno di questi diceva: "Riposa in paradiso, principessa".Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...