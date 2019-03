Un nuovo gioco di Sonic è ufficialmente in sviluppo

Scopriamo le dinamiche di Yoshi's Crafted World in un nuovo filmato di gioco : Yoshi's Crafted World si presenta in un nuovo video gameplay condiviso da Gonintendo, e nel quale possiamo apprezzare delle nuove sequenze di gioco con lo Skelesaurus Wrecks Chase.Il filmato, della durata di ben 30 minuti, ci permette di vedere una panoramica del gioco tra meccaniche platform a scorrimento orizzontale e grafica digitale.Riportiamo di seguito la descrizione del gioco ripresa da Nintendo:Leggi altro...

Il nuovo video di The Division 2 è dedicato alla creazione della Washington D.C. del gioco : Allontanarsi dalla giungla urbana invernale di New York fino a Washington DC è stato un grande passo per The Division 2, qualcosa che ha permesso agli sviluppatori di avere una maggiore varietà nella mappa del gioco. In un nuovo video pubblicato da Ubisoft e riportato da Gamingbolt, i membri del team di sviluppo - il lead environment artist Chad Chatterton e l'IP researcher Cloe Hammoud - parlano del processo di creazione della città di The ...

World War Z : il nuovo video diario degli sviluppatori ci spiega come le masse di zombie presenti nel film hanno ispirato lo sviluppo del gioco : Saber Interactive e Focus Home Interactive hanno appena pubblicato un nuovo Dev Diary di World War Z, l'atteso gioco ispirato all'acclamato film d'azione di Paramount Pictures. Questo dietro le quinte spiega come le masse di zombi presenti nel film hanno ispirato il team di sviluppo nella creazione dell'elettrizzante esperienza di terrore del gioco. Tutto ciò ha permesso agli sviluppatori di creare nuovi personaggi e nuove storyline fedeli ...

Non solo Borderlands 3 : Gearbox ha in programma l'annuncio di un nuovo gioco al PAX East : Quando si parla di nuovi annunci in casa Gearbox, non si può fare a meno di pensare al nuovo capitolo di Borderlands. Negli ultimi tempi si è parlato molto del reveal di Borderlands 3, atteso all'imminente PAX East alla fine di marzo.Tuttavia, sembra che la compagnia abbia in serbo altre sorprese per i fan. L'account Twitter di Gearbox, ha condiviso un'immagine dove possiamo vedere una specie di automa su un lettino di laboratorio.Ancora più ...

Un nuovo filmato su Cyberpunk 2077 tratta lo sviluppo del gioco e molto altro : CD Projekt RED e Sony Interactive Entertainment hanno condiviso un nuovo interessante filmato nel quale viene trattato lo sviluppo di Cyberpunk 2077. Come riporta Twinfinite, nel video possiamo vedere il CEO Marcin Iwiński, ma anche altri sviluppatori quali il Level Designer Miles Tost e la community Lead Marcin Momot, mentre ci narrano dello sviluppo del gioco.Possiamo dunque capire per quale motivo ci vuole così tanto per vedere Cyberpunk ...

Judgement : il nuovo gioco degli autori di Yakuza è in arrivo a giugno in occidente : Come riporta Cogconnected.com, Sega ha rivelato che il suo thriller Judgement arriverà in Europa e Nord America quest'estate.I giocatori che preordinano una copia fisica riceveranno una copertina reversibile che riproduce la copertina giapponese del gioco, così come un adesivo di Ryu ga Gotoku Studio, il team di Yakuza. Oltre all'accesso anticipato al gioco, chi preordina l'edizione digitale riceverà un tema "statico" con il protagonista ...

Il nuovo video di Sekiro : Shadows Die Twice mette in evidenza uno dei nemici più grandi del gioco : il Grande Serpente : Mentre ci avviciniamo all'uscita di Sekiro: Shadows Die Twice a fine mese, FromSoftware e Activision continuano a pubblicare nuove brevi riprese del gioco.Oggi, come segnala Dualshockers, un nuovo filmato mette in evidenza uno dei nemici più grandi che abbiamo visto finora in Sekiro: il Grande Serpente. Questo breve nuovo video dura circa 30 secondi e mostra sia l'aspetto del Grande Serpente che l'area in cui risiede. La fine del trailer mostra ...

Forza Street : in arrivo un nuovo gioco mobile targato Forza? : La gamma Forza sviluppata da Turn 10 Studios per conto esclusivo di Microsoft è diventata col tempo sempre più famosa con una grafica eccezionale e una giocabilità unica nel suo genere. Il Colosso di Redmond ha dimostrato ultimamente di voler espandere i propri giochi ai PC con Windows 10 e al vasto mercato degli smartphone (basti pensare a Miami Street e Gears Pop). E allora perchè non sviluppare anche un gioco mobile targato Forza? I ...

L'annuncio di Borderlands 3 arriverà quando il gioco sarà pronto. Il nuovo Brothers In Arms è ancora in sviluppo : Borderlands 3 è probabilmente il gioco di Gearbox più atteso. Lo sviluppatore ha anche altri giochi di alto profilo in fase di sviluppo, uno di questi è il nuovo titolo Brothers in Arms, che sapevamo essere in lavorazione, ma non è ancora stato confermato ufficialmente (una situazione molto simile a quella di Borderlands 3 quindi).Come riporta Gamingbolt, rispondendo alle domande dei fan su Twitter, il boss di Gearbox Randy Pitchford ha toccato ...

'Per sterminare la popolazione puntate sui novax' : come funziona il nuovo videogioco 'ammazza-tutti' : La discussione sui vaccini e sulla questione novax si è spostata dai social e dai media tradizionali al mondo dei videogiochi. E non hanno ...

Nel creare Spider-Man : Un nuovo Universo - Dan Slott si è ispirato al videogioco Spider-Man : Shattered Dimensions. : Spider-Man: Un Nuovo Universo è stato recentemente premiato con un Oscar per il miglior film d'animazione, facendo raggiungere un grande obiettivo agli artisti che hanno creato il film. Tuttavia il creatore originale dello Spider-Verse Dan Slott ha raccontato alcuni retroscena interessanti sulla creazione del suo fumetto.Come riporta Polygon, Slott ha dichiarato che nel realizzare il fumetto si è ispirato al videogioco del 2010 di Activision ...

Un nuovo e misterioso gioco Bethesda compare su Amazon - di cosa si tratta? : Stando alle ultime indiscrezioni, Bethesda potrebbe lanciare un nuovo gioco sul mercato. Su Amazon USA infatti è stato individuato un misterioso titolo Bethesda disponibile al preorder al prezzo pieno di 59 dollari. Le piattaforme indicate sono PS4, Xbox One e PC, mentre la data di lancio indicata è il 31 decembre 2019.Come riporta Pushsquare, l'annuncio su Amazon ha tutte le sembianze di essere un placeholder, ma sta comunque ad indicare che lo ...

Total War : Three Kingdoms si presenta in un nuovo filmato di gioco incentrato sulla Records Mode : Total War: Three Kingdoms si mostra in un nuovo filmato di gioco della durata di 20 minuti, nei quali possiamo avere una panoramica del grande conflitto dell'Antica Cina che sarà al centro del titolo.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale di Koch Media:Leggi altro...

