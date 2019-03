Trovato in auto con cocaina | arrestato pusher nel cosentino

Omicidio a Palermo - Francesco Manzella 34enne Trovato morto in auto : Terzo Omicidio in quattro giorni a Palermo. E' avvenuto intorno alla mezzanotte. Un uomo, Francesco Manzella, pregiudicato di 34 anni, trovato morto

Reggio Emilia - Trovato 23enne calabrese a terra in gravi condizioni - forse investito da auto pirata : Reggio Emilia " Un 23enne originario di Reggio Calabria e residente a Formigine, in provincia di Modena, è stato trovato poco prima delle 4.30 a Rubiera nel Reggiano " lungo la via Emilia Est, in ...

Chicco è tornato a casa : Trovato il cagnolino rubato insieme all'auto del padrone : L'anziano proprietario aveva lanciato diversi appelli dopo il furto della sua auto, al cui interno c'era il volpino. Il...

Roma : Trovato con marijuana in auto e camera da letto - arrestato : Roma – Nel corso di alcuni controlli del territorio, i Carabinieri della Stazione Roma Parioli hanno arrestato un cittadino romeno, di 30 anni, residente a Roma, con l’accusa di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo e’ stato fermato dai Carabinieri nel corso di un controllo alla circolazione stradale, in largo Guido Mazzoni. I militari si sono insospettiti dall’atteggiamento ...

Maltempo - auto inghiottita da mareggiata nel Catanese : riTrovato il corpo del 22enne disperso : E’ stato ritrovato ieri sera il corpo di Enrico Cordella, 22enne, che il 24 febbraio scorso è stato trascinato in mare da un’onda anomala mentre con altri due ragazzi si trovava a bordo di un’auto sul molo di Santa Maria La Scala, ad Acireale. Il giovane è stato localizzato e recuperato da sommozzatori volontari e pescatori nelle acque antistanti il paese etneo. I corpi degli altri due giovani, Margherita Quattrocchi e Lorenzo ...

Ragazzo Trovato svenuto in auto : muore prima dell'arrivo all'ospedale : Un giovane di 29 anni, è deceduto nella tarda serata di ieri durante il trasporto in ospedale a Pescara dopo essere stato trovato privo di sensi all'interno di un'auto a San Valentino in Abruzzo ...

Roma : Trovato in auto con ingenti quantità di droga - arrestato : Roma – I Carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Roma Montesacro hanno arrestato un 44enne Romano, senza occupazione e con precedenti, trovato in possesso di oltre 1,4 kg di droga. Ieri mattina, durante un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere di San Basilio, i Carabinieri hanno fermato l’uomo a bordo di un’auto in via Corinaldo. L’eccessivo nervosismo mostrato dal ...

Ue - Trovato accordo sulla riforma del diritto d'autore online-2- : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Copyright - Trovato accordo sulla riforma Ue : "Maggiori diritti per utenti e autori" : Consiglio e Commissione europea hanno trovato un accordo sulla riforma del Copyright. L'intesa è arrivata dopo una lunghissima maratona negoziale cominciata lunedì a Strasburgo. La riforma garantisce maggiori diritti e una remunerazione più equa a editori, artisti, autori e giornalisti nei confronti delle grandi piattaforme online come Google, Facebook o Youtube.With the new #Copyright rules internet users will have more ...