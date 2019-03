Sui social è stato pubblicato il testamento di Lorenzo Orsetti

Once Upon a Time in Hollywood - il poster non piace : l'ironia Sui social : Una vicenda di cronaca su cui si innesta l'ansia di rivalsa di Dalton. Il cast del film è di quelli da spavento: Al Pacino, Kurt Russell, Timothy Olyphant, Michael Madsen, Tim Roth, Damian Lewis, ...

Toninelli e la gaffe sul Suv da ecotassa : il Ministro si giustifica Sui social : L'ultima gaffe di Danilo Toninelli è servita sul piatto d'argento alla giornalista di TG2 Motori, Maria Leitner. Il Ministro dei Trasporti e Infrastrutture stava illustrando nel programma Rai l'importanza dell'impiego di veicoli a basso impatto ambientale in termini di emissioni, parlando dell'adozione di auto elettriche nel suo dicastero, che sostituiscono le auto blu: la Leitner ha poi chiesto a Toninelli quale auto utilizzano lui e sua moglie ...

Reazione a Catena - Gabriele Corsi e Claudio Lippi chiedono “voti” Sui social per condurlo. Liorni invece si sfila con grande classe : “Non parlo di quel programma con l’azienda” : “Reazione a Catena è un quiz molto bello, ma no, non parlo con l’azienda di quel programma da aprile scorso“, Marco Liorni non ufficializza le indiscrezioni che lo vorrebbero alla guida del quiz estivo di Rai1 ma rivela a Libero, per la prima volta, che avrebbe dovuto condurre la passata edizione: “Dovevo farlo lo scorso anno, eravamo ai dettagli operativi, il punto di blu dell’abito da scegliere in base alla ...

Il nuovo singolo di Lady Gaga in uscita a marzo per anticipare un album omonimo? L’era #LG6 inizia Sui social : L'attesa per il nuovo singolo di Lady Gaga si fa spasmodica. E a ragione, visto che la nuova era #LG6 sembra ormai alle porte. Ad anticipare l'ingresso nella nuova era discografica della diva di A Star Is Born sembra essere il cambio del layout dei suoi profili social, ormai una pratica diffusa e comunemente usata dagli artisti per comunicare l'apertura di un nuovo capitolo della propria carriera. La sostituzione del logo della residency ...

U&D - Tina Cipollari contro Gemma Galgani Sui social : Gemma Galgani e Tina Cipollari non sono mai riuscite a costruire un rapporto di stima reciproca lontano dagli studi del trono over di Uomini e Donne, infatti in questi ultimi anni le due donne hanno litigato più volte in studio scatenando l'ira del web e della stessa De Filippi. Dopo l'addio a Rocco, la Galgani aveva più volte espresso il desiderio di poter trovare un uomo capace di amarla, ma a quanto pare l'ambito televisivo non pare ...

Ladispoli inaugura piazza Almirante - Marietta Tidei non ci sta : insultata Sui social : Da pochi giorni la città di Ladispoli ha una piazza intitolata a Giorgio Almirante. Attualmente potrebbe essere definita la piazza della discordia visti i vari pareri discordanti. Marietta Tidei si è unita al coro delle persone contrarie all'intitolazione ma è stata presa di mira sui social. Da quando è stata proposta la mozione da parte di alcuni esponenti di Fratelli d'Italia nella cittadina del litorale romano è stato un susseguirsi di sit-in ...

Come il video dell’attentato in Nuova Zelanda è dilagato Sui social network : Nelle prime 24 ore successive alla sparatoria avvenuta in due moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda, Facebook ha dichiarato di aver rimosso 1,5 milioni di video dell’attacco che sono stati ricaricati e condivisi sul social network. Dei video rimossi 1,2 milioni sono stati bloccati in fase di upload. A dare la notizia è la portavoce di Facebook New Zealand, Mia Garlick, tramite l’account Twitter del social network. In the first 24 hours we ...

‘Caso Icardi’ – Perisic inizia a seguire l’ex marito di Wanda Nara Sui social : Maxi Lopez ricambia! : Ivan Perisic ed il follow ‘birichino’ a Maxi Lopez dopo il derby: il gesto del calciatore dell’Inter incuriosisce i tifosi alla luce della querelle con protagonisti Wanda Nara ed Icardi Dopo il derby della Madonnina, vinto ieri sera dall’Inter, un ‘movimento social’ molto curioso ha attirato l’attenzione dei tifosi nerazzurri. Ivan Perisic ha incominciato a seguire su Instagram l’ex marito di ...

Festa del papà - 5 messaggi da inviare Sui social e WhatsApp : Anche quest'anno ci si prepara a festeggiare la Festa del papà. Ecco 5 messaggi da poter dedicare per il giorno 19 marzo [VIDEO].

La lezione di Blue Jeans Sui ragazzi - il bullismo e i social : "Dobbiamo avere rispetto per i giovani che amano leggere, sono i futuri adulti lettori di domani. E quelli di oggi sono molto più intelligenti di quanto si possa pensare. Meritano più fiducia. Mi parlano, mi raccontano dei loro problemi. E spunta fuori il problema del bullismo. Parlate ragazzi, raccontante di questo problema". A dirlo è Francisco de Paula Fernandez Gonzales, scrittore spagnolo che si firma con lo pseudonimo di ...

Roma - vendeva droga Sui social : arrestato : 8.00 I Carabinieri diCerveteri hanno arrestato un uomo di 36 anni che utilizzava un noto social network come una vetrina per vendere la droga.Lo spacciatore postava foto degli stupefacenti e le etichettava con alcuni hashtag convenzionali. Gli acquirenti,cercandoli,avevano così la possibilità di visionare la merce. Gli affari venivano poi conclusi in chat privata e la droga spedita per posta con pacchi anonimi. Le sostanze che l'uomo arrestato ...

Foto Sui social con saluto romano - bufera su consigliere di Sant'Agnello : Per una Foto apparsa sul suo profilo social in cui fa il saluto romano i rappresentanti del M5S hanno inoltrato una esposto al Prefetto e alla Procura. Ma Gennaro Rocco, presidente del Consiglio ...