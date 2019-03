Olanda | spari su un tram a Utrecht Un corpo a terra e diversi feriti Killer in fuga

Olanda - spari contro i passeggeri di un tram a Utrecht : diversi feriti. La polizia : “Valutiamo movente terroristico” : Sono diversi le persone ferite in una sparatoria avvenuta questa mattina, alle 10.45, nella città di Utrecht in Olanda . Lo scrivono i media olandesi ed è quanto si legge sull’account Twitter della polizia . Sul posto è arrivata l’unità antiterrorismo e l’area è stata chiusa. Gli investigatori informano che è stata aperta un’indagine e tra le ipotesi c’è che l’attacco sia di natura terroristica. Il tram si trova nella ...

Olanda - spari contro i passeggeri di un tram a Utrecht : almeno un morto e diversi feriti : almeno una persona è morta e altre sono rimaste feriti dopo una sparatoria nella città olandese di Utrecht . Un uomo ha esploso diversi colpi contro i passeggeri su un tram . L’attentatore è poi fuggito. La polizia olandese ha reso noto che sta indagando «su un possibile movente terrorista», riferisce la Bbc. L’uomo che ha sparato è ancora in fuga e ...

Olanda - spari contro folla a Utrecht : diversi feriti : Sparatoria questa mattina nella città di Utrecht , in Olanda . Un uomo, secondo alcuni testimoni, ha aperto il fuoco contro la folla , compresi alcuni passeggeri di un tram, in piazza 24 Ottobre, poi si ...

Olanda - spari su un tram ad Utrecht : Diversi feriti - aggressore in fuga | Il premier : "Situazione preoccupante" - non si esclude il terrorismo : La polizia olandese non escludeche la sparatoria avvenuta questa mattina a Utrecht possa avereun movente "terroristico". Lo scrive De Telegraaf precisando cheil primo ministro Rutte ha parlato di una situazione"preoccupante" e ha riunito l'unita' di crisi.