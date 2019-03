Lo Stato islamico dice di avere ucciso un italiano in Siria

Stato islamico - Baghouz : jihadisti sorridenti pronti a morire : L'economia poi, game changer nella vita di una persona. Nelle nazioni povere i giovanissimi hanno maggiori probabilità di svolgere attività illegali per guadagnare denaro e sostenere la propria ...

Negli Stati Uniti hanno parlato dello Stato islamico - : Il gruppo terroristico dello Stato Islamico si nasconde per tornare all'offensiva. Lo ha detto il capo del comando centrale delle forze armate Usa, il generale Joseph Votel. Secondo lui, quello che ...

Il gruppo Stato islamico cerca di risorgere in Iraq : Un’esplosione mortale a Mosul mostra che i jihadisti sono pronti ad approfittare delle lotte intestine ai partiti per ricompattarsi dopo le disfatte in Siria. Leggi

Lo Stato islamico recluta donne per attacchi suicidi : Così come bin Laden, Naji sostiene l'uso del terrorismo come mezzo per spingere gli Stati Uniti a spargere le sue forze ed esaurire la sua economia. Tuttavia Naji crede nel sostegno popolare ai ...

La morte di un jihadista francese segna la fine dello Stato islamico : Fabien Clain aveva rivendicato gli attentati di Parigi. Ora il problema è il reinserimento dei miliziani europei e delle loro famiglie. Leggi

Isis - uccisa voce dello Stato islamico : ha rivendicato la strage del Bataclan : Il loro legame con il mondo radicale islamico risale all'inizio degli anni 2000, gravitano in ambienti filo-qaedisti, sono molto vicini a reclutatori jihadisti e anche al giro di Mohammed Merah, l'...

Il Regno Unito ha tolto la cittadinanza a Shamima Begum - che nel 2015 a 15 anni si unì allo Stato Islamico : In questi giorni nel Regno Unito si sta parlando molto di Shamima Begum, una delle tre adolescenti britanniche che nel 2015 andarono in Siria per unirsi allo Stato Islamico, e a cui martedì il Regno Unito ha tolto la cittadinanza. La

Il gruppo Stato islamico perde il suo territorio ma la pace è ancora lontana : Idlib è ancora sotto il controllo jihadista, i combattenti curdi sono nel mirino della Turchia e bisogna gestire il rimpatrio di 800 miliziani europei. Leggi

Siria - Pence 'Caduta ultima roccaforte Isis'/ 'Lo Stato islamico non esisterà più' : Siria, il vice-presidente Mike Pence ha annunciato la caduta dell'ultima roccaforte dell'Isis: "A breve lo Stato Islamico non esisterà più"

Stato islamico - ripresa traduzione dei comunicati in italiano : Lo Stato islamico ha perfezionato l'utilizzo di internet ottimizzando una macchina della propaganda pronta ad attivarsi per esaltare le gesta di un attentato nel mondo. E' il messaggio ufficiale ad ...

Padre Dall’Oglio sarebbe ostaggio dello Stato islamico : L'ipotesi che Padre Paolo Dall'Oglio, scomparso nel 2013 in Siria, sia ancora vivo e potrebbe essere parte di uno scambio tra i jihadisti dell'Isis e le forze curdo-arabe, è nuova e sarà verificata al più presto. Al momento, secondo quanto hanno riferito fonti qualificate ad askanews, formalmente non si hanno indicazioni di prove in vita o in morte del prete gesuita. Ma se l'indiscrezione riportata questa mattina dal quotidiano britannico The ...

“Padre Dall’Oglio è vivo” : secondo il “Times” è oggetto di una trattativa tra lo Stato islamico e i combattenti curdi : “Paolo Dall’Oglio è vivo ed è oggetto di una trattativa dell’Isis per evitare la sconfitta finale”. A sostenerlo è il giornale inglese Times che cita fonti curde. secondo la ricostruzione del quotidiano londinese il prete gesuita, rapito in Siria nel 2013, è al centro di un negoziato insieme al giornalista britannico John Cantlie e a un’infermiera della Croce Rossa della Nuova Zelanda. Lo Stato islamico, secondo le ...

Difesa : Canada - 'suggerimento' Usa di rimpatriare combattenti stranieri dello Stato islamico non è una priorità del governo : "Abbiamo ascoltato la richiesta degli Stati Uniti, ma rimane il fatto che , quella, è una parte del mondo pericolosa in cui non abbiamo una presenza diplomatica e non metteremo i nostri funzionari ...

Resistenza - business e welfare islamico : viaggio in Hamasland - lo "Stato" di Gaza : Contrattano con l'inviato delle Nazioni Unite, l'ex ministro bulgaro Nickolay Mladenov, il rilascio dei tre carabinieri italiani assediati all'interno della struttura dell'Unrwa (l'Agenzia dell'Onu per i rifugiati palestinesi) a Gaza. Negoziano, con la mediazione dell'Egitto, una tregua con Israele. Costringono i funzionari dell'Autorità nazionale palestinese ad abbandonare le loro postazioni di controllo al valico di Rafah tra la ...