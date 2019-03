L’intesa a sinistra parte da Potenza

huffingtonpost

(Di lunedì 18 marzo 2019) Il fatto che Nicola Zingaretti abbia deciso di impegnare il suo primo giorno dopo la nomina ufficiale a segretario nella campagna elettorale in Basilicata è già in sé una notizia. Il leader dem, infatti, decide di mettere la faccia su una sfida difficile, con il centrodestra chefavorito, le cui premesse peraltro non sono state nemmeno gettate direttamente da lui, ancora semplice candidato al congresso quando si sono chiuse liste e candidature.Ma dietro questa scelta c'è una motivazione politica, il cui rilievo supera i ristretti confini lucani per proiettarsi a livello nazionale. Qui il centroè riuscito, seppure a fatica, a ricompattarsi sotto le insegne di un candidato condiviso e si presenta agli elettori con quell'alleanza larga, che "è il modo giusto per non regalare Comuni e Regioni a Salvini e Di Maio", come ha detto ...

esterhoshi : RT @EntropicBazaar: L'armento dei gretini di sinistra e il socialismo gramsciano: 'Uno studio di come è organizzata di fatto la struttura… - moefan90 : RT @EntropicBazaar: L'armento dei gretini di sinistra e il socialismo gramsciano: 'Uno studio di come è organizzata di fatto la struttura… - virnamellini : RT @EntropicBazaar: L'armento dei gretini di sinistra e il socialismo gramsciano: 'Uno studio di come è organizzata di fatto la struttura… -