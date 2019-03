La Corrida 2019 : cast - conduttori e concorrenti. Quando inizia : La Corrida 2019 : cast , conduttori e concorrenti. Quando inizia Manca poco alla messa in onda de La Corrida 2019 . Il programma televisivo ideato da Corrado e Riccardo Mantoni tornerà a breve su Rai 1. È stato proprio il grande successo della stagione 2018 a garantire una nuova edizione del talent show. Punto di forza della trasmissione è la sua capacità di divertire e trascinare il pubblico in un’atmosfera spensierata e distesa. ...

Palinsesti Rai 1 - primavera 2019 : in arrivo La Corrida e le nuove fiction L’Aquila – Grandi Speranze e Mentre Ero Via : Carlo Conti - La Corrida Superato il mese di “assestamento” e l’impegno per il Festival di Sanremo, la direttrice Teresa De Santis ha messo a punto i Palinsesti primaverili di Rai 1. Tra novità e conferme, ecco cosa andrà in onda – salvo variazioni – sulla prima rete della tv pubblica nei prossimi mesi, dal 31 marzo al 1° giugno 2019. Palinsesti Rai 1, primavera 2019: prime time Mentre il lunedì sarà occupato da Il ...