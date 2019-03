Isis | ucciso in Siria l' italiano Lorenzo Orsetti

Siria - l'annuncio dell' Isis : "Abbiamo ucciso un crociato italiano" : Pubblicati una serie di documenti che secondo lo Stato Islamico apparterrebbero all'uomo ucciso . Per il momento nessuna...

Chi era Lorenzo Orsetti - italiano ucciso dall' Isis : combatteva per i curdi : Questa mattina l?Isis ha annunciato di aver ucciso un italiano in Siria, nei combattimenti a Baghuz: si tratta di Lorenzo Orsetti , 33 anni, nato e cresciuto a Firenze, nome di battaglia Tekoser...

Roma – "Lo Stato islamico ha pubblicato la fotografia del cadavere e un documento d'identita' di un cittadino italiano che sostiene di aver ucciso nell'assedio della citta' di Baghuz, in Siria". Cosi' il sito Usa di monitoraggio del jihadismo, Site Intelligence Group (foto).