wired

(Di lunedì 18 marzo 2019) La circolarità. A dirlo sono i nuovi dati pubblicati dalla Commissione europea sull’attuazione del piano d’azione per l’economiaadottato nel dicembre 2015. Nel 2016, le attività circolari che includono la riparazione, il riutilizzo e ilhanno generato un valore aggiunto di quasi 147 miliardi di euro a livello comunitario, a fronte didi circa 17,5 miliardi di euro. Un valore moltiplicato per ottoNon si tratta solo di un giro d’affari generato a partire da attività esistenti, ma anche di business che sono nati in virtù della spinta verso un’economia sempre piùe meno lineare. Nello stesso anno, l’economiaha impiegato oltre quattro milioni di lavoratori, con un aumento del 6% rispetto all’anno precedente. Altri posti di lavoro saranno creati nei prossimi anni, al fine di soddisfare la domanda ...

_Forza_Italia_ : RT @MilanoCitExpo: Il riciclo conviene: l’economia circolare rende 8 volte gli investimenti #DipartimentoInnovazioneTecnologia https://t.co… - MilanoCitExpo : Il riciclo conviene: l’economia circolare rende 8 volte gli investimenti #DipartimentoInnovazioneTecnologia… -