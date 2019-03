Il loot di Anthem è inutile | le gravi critiche dei giocatori al 18 marzo

In Anthem il loot non ha nessuna importanza? : Un giocatore di Anthem ha dimostrato matematicamente come il loot, nel gioco, non abbia molta importanza.Come riporta Eurogamer, in un post su Reddit, il giocatore "TermperHoof" dimostra utilizzando la matematica come il loot non conti più con la patch 1.0.3, e ha dimostrato invece come giocando il gioco come si è soliti fare comporterebbe addirittura una riduzione delle prestazioni. L'utente avrebbe passato tre notti insonni tra infinite ...

Più oggetti mitici e leggendari per Anthem : la nuova patch aumenta i loot : Anthem non è solo l'ultima fatica videoludica di BioWare, ma anche quella più ambiziosa nella gloriosa storia della software house canadese. Attesissimo da pubblico e critica, lo sparatutto in terza persona da vivere in compagnia degli amici online ha però deluso le aspettative. Almeno in parte, per tutta una serie di problematiche e criticità che continuano ad inficiarne l'esperienza. Pensiamo ad esempio ai frequenti crash dei server su PC, ...

Diversi giocatori di Anthem vogliono il ritorno di un bug legato al loot e sono disposti a boicottare il gioco per riaverlo : Che Anthem abbia alcuni problemi con la gestione del loot è un fatto conclamato e BioWare stessa ha confermato di essere al lavoro per migliorare ulteriormente questa componente di gioco. Per quanto i problemi siano presenti, tuttavia, non avremmo mai pensato di trovarci di fronte a una situazione decisamente particolare: Diversi giocatori minacciano di boicottare il titolo.Come segnalato da PCGamer, Diversi giocatori non stanno apprezzando il ...

Il loot di Anthem subirà delle sostanziali modifiche nel corso dei prossimi mesi : Anthem, almeno in queste prime fasi del suo ciclo vitale, non si è particolarmente distinto. Ovviamente il gioco mostra un ottimo potenziale, ma l'esperienza fornita da BioWare allo stato attuale non è quella che si aspettavano i giocatori. Per fortuna però la casa di sviluppo è già a lavoro per modificare tutti gli aspetti più criticati all'interno del titolo, uno dei quali legato al sistema di loot. Infatti, come riportato da Gamerant, l'head ...

Cambia il loot di Anthem : BioWare promette tante novità nei prossimi mesi : Il sistema di loot di Anthem è solo una delle tante criticità che purtroppo affliggono il nuovo videogame realizzato da BioWare. Disponibile dallo scorso 22 febbraio su PC, PlayStation 4 e Xbox One, lo shooter dalle componenti ruolistiche da giocare e vivere online non è riuscito ad ora a mantenere tutte le promesse. Non solo dal punto di vista squisitamente tecnico - vi abbiamo spiegato perché in questo articolo a tema -, ma anche ...

In arrivo dei massicci cambiamenti per il loot di Anthem : Al di là dei pareri della critica (non perdetevi la nostra recensione) e dei giocatori e delle valutazioni più o meno personali, praticamente tutti concordano su alcune criticità di Anthem, l'ultima fatica targata BioWare.Un elemento che ha fatto parecchio discutere in questi giorni è il loot e tutte le meccaniche ad esso legate. Il problema è così evidente che perfino un ex designer di Diablo 3 ha deciso di esprimersi al riguardo proponendo dei ...

Un ex sviluppatore di Diablo 3 ha delle proposte per migliorare il sistema di loot di Anthem : Ormai non è un segreto che uno degli elementi più deboli di Anthem (nuovo TPS con elementi RPG di BioWare) è il suo sistema di loot e ricompense. Tuttavia c'è sempre modo di migliorarsi e a tal proposito l'ex systems designer di Diablo 3 Travis Day, ha avanzato alcune idee per migliorare il gioco.Come riporta VG247, Day inizia parlando di quelle che lui chiama "inscrizioni morte", ovvero delle etichette che non riflettono minimamente le capacità ...

BioWare ha nerfato il loot drop di Anthem dopo che un bug lo aveva reso troppo generoso : Il lancio di Anthem non è di certo stato esente da problemi di vario tipo e mentre le patch si stanno susseguendo per sistemare la situazione, i giocatori hanno avuto la sensazione che il drop rate del loot sia stato ritoccato al ribasso.Come riporta Rockpapershotgun, BioWare ha confermato di aver messo mano ai drop rate attraverso un nerf, ma questo è stato fatto in seguito ad un bug che ha involontariamente alzato i drop rate dallo scorso ...